Вопреки напряженности отношений: Израиль закупает у США еще 25 истребителей F-35

По словам главы Минобороны Йоава Галланта, сделка имеет большое значение для двухсторонних отношений США и Израиля на фоне споров по поводу конфликта в Газе и призывов к ограничению поддержки Израиля оружием.

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Министерство обороны Израиля объявило о подписании сделки с правительством США на сумму 3 млрд долларов на поставку третьей эскадрильи из 25 истребителей F-35 Joint Strike Fighter. Сделка финансируется за счет американского иностранного военного финансирования (FMF) — это означает, что средства, предоставляемые США, могут использоваться только для покупки американского оружия. О деталях соглашения сообщили 5 июня обозреватели Breaking Defense.

Контекст и важность сделки

Закупка дополнительных истребителей пятого поколения отражает важность стратегического союза между Израилем и США. Министр обороны Израиля Йоав Галлант отметил, что эта сделка укрепляет альянс между двумя странами в условиях попыток некоторых противников подорвать эти связи.

По мнению обозревателей, данный шаг имеет большое значение, поскольку отношения между США и Израилем находятся в напряженном состоянии, особенно на фоне споров по поводу конфликта в Газе, начавшегося после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В США иногда звучат призывы к ограничению поддержки Израиля оружием, однако сделка с F-35 подчеркивает продолжение военного сотрудничества.

Закупка новых истребителей является частью комплексной инициативы Министерства обороны Израиля и ЦАХАЛ по усилению потенциала и укреплению мощи в ответ на существующие и будущие угрозы. Генеральный директор Министерства обороны генерал-майор (в отставке) Эяль Замир подчеркнул, что война в октябре ускорила процесс закупок.

Дополнительные закупки

F-35 уже стали основой израильских ВВС с момента получения первого самолета в 2016 году. В 2018 году истребители провели первые боевые вылеты, а в 2020 году была создана вторая эскадрилья. Во время недавней войны F-35 приняли активное участие в боевых действиях, включая перехваты крылатых ракет и удары по иранским объектам.

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Кроме F-35, Израиль также рассматривает другие военные сделки, включая закупку танкеров KC-46A и вертолетов CH-53K, а также планирует приобрести больше F-15 и боевых вертолетов

"Это мощный сигнал нашим врагам во всем регионе. Я хотел бы выразить признательность и благодарность нашим партнерам в Министерстве обороны США и всему американскому правительству за укрепление и обеспечение израильского края и стратегических возможностей", — добавил Галлант.

Напомним, по информации The Washington Post, Соединенные Штаты передали Израилю тысячи авиабомб и истребители F-35 на миллиарды долларов. В целом оружие продается без одобрения Конгресса по соглашению 2008 года.