Відкинули на кілометр: ЗСУ повернули позиції, втрачені біля Часового Яру, — Bild

Будинки у селі під Часовом Яром повністю зруйновані під час бойових дій, показав військовий оглядач Bild. Однак Силам оборони вдалось відвоювати квартали, втрачені чотири дні тому.

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Підрозділи ЗС РФ відступили з позицій, зайнятих у селі Калинівка, розташованому на північ від Часового Яру у Донецькій області. Бійці Сил оборони відкинули противника на 1 км назад якомога далі від каналу. Про деталі боїв під Часовим Яром військовий оглядач Bild Юліан Рьопке (Julian Röpcke) розповів у X (Twitter).

Вдень 6 червня Рьопке опублікував фрагмент карти бойових дій на Краматорському напрямку. На карті є два зображення місцевості з Калинівки. На обох можна розгледіти руїни, не помітно, чи є там військові Сил оборони або ЗС РФ. Ліва світлина — на неокупованих росіянами території, права — на окупованій. Оглядач написав, що ЗСУ повернули позиції й відсунули ворога від водної перешкоди — каналу, який серйозно гальмує рух російських підрозділів.

"Українські війська відвоювали більшу частину Калинівки та відкинули російських загарбників за канал Часів Яр", — ідеться у дописі.

Бої у Часовому Яру - карта з Калинівкою 6 червня Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Зазначимо, 2 червня Рьопке повідомив, що російську піхоту помітили на околиці Калинівки. На фото, зробленому з коптера, можна помітити бронемашину ЗС РФ з надписом "Россия", під прикриттям якої рухались солдати. Відстань від точки, у якій зафіксували ворожу бронемашину, до нової лінії зіткнення — близько 1 км.

Бої у Часовому Яру - карта з Калинівкою 2 червня Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Тим часом у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 6 червня вказується, що ЗС РФ дійсно атакують лінію фронту біля Часового Яру. Називається два населені пункти, які штурмували росіяни — Калинівка, про яку писав Рьопке, та Кліщіївка, розташована на 5 км південніше. Командування повідомило, що на Краматорському напрямку зросла кількість штурмів і протягом минулої доби їх було чотири.

Раніше Фокус писав про деякі деталі боїв на околицях Часового Яру. Боєць ЗСУ розповів, що ворог намагався проникнути вперед за допомогою бронемашини з піхотою. Спроба росіян була невдалою, однак ситуація складна. Проблема полягає в тому, що мікрорайон, який втримують українські військові, відокремлений від основної частини міста водною перешкодою — каналом. Це дає можливість підрозділам ЗС РФ тиснути з двох боків, уточнив захисник.

Нагадуємо, 6 червня речник Національної гвардії Руслан Музичук заявив, що російське командування підсилило Краматорський напрямок танковим угрупуванням. Крім того, воно готується до нового наступу і передбачають два напрямки, які можуть особливо цікавити окупантів.