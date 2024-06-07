Бундестаг погодив закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема й для України

Фінансування проєкту на суму 880 млн євро здійснюватиметься зі спеціального фонду Бундесверу та оборонного бюджету ФРН. При цьому угода передбачає можливість участі інших країн.

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Бюджетний комітет німецького Бундестагу дав зелене світло на закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 мм на суму 880 млн євро. Це рішення не тільки зміцнить підтримку України, а й дасть змогу поповнити власні запаси Німеччини, повідомляє пресслужба Міноборони ФРН.

Зазначається, що угоду на виробництво і постачання тисяч снарядів міністерство уклало з якоюсь оборонною компанією. У публікації не уточнюється, яка кількість снарядів має бути виготовлена за ці кошти і яка саме компанія виступає виробником, однак за словами оглядачів Defense Express, йдеться про замовлення Rheinmetall на 200 000 боєприпасів. При цьому фінансування проєкту здійснюватиметься зі спеціального фонду Бундесверу та оборонного бюджету ФРН.

Угода також передбачає можливість участі інших країн — Данія, Естонія та Нідерланди вже приєдналися до цієї угоди.

Останнє велике схвалення закупівлі артилерійських боєприпасів було в грудні 2023 року, коли у французької компанії замовили 68 000 снарядів калібру 155 мм.

"Ці боєприпаси призначені насамперед для стрільби із самохідних гаубиць 2000 року випуску. Німеччина надала 22 самохідні гаубиці зі своїх запасів для підтримки України. Українські екіпажі пройшли навчання в Німеччині", — підкреслено в повідомленні.

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Ситуація з боєприпасами у ЗСУ

Судячи зі свідчень українських військовослужбовців, Сили оборони все ще відчувають брак артилерійських снарядів на передовій. Так, заступник командира 65-ї окремої механізованої бригади Тарас Михальчук в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що через брак боєкомплекту до артилерії населений пункт Роботине Запорізької області опинився в "сірій зоні".

За його словами, станом на 6 червня ситуація змінилася в кращий бік, проте ЗСУ, на відміну від росіян, все ще не можуть дозволити собі використовувати близько сотні снарядів "для ліквідації одного міномета".

Раніше повідомлялося, що половина отриманих за чеською ініціативою снарядів не може бути відправлена на фронт в Україну так швидко, як очікувалося, через низьку якість. Представники чеської компанії CSG розповіли, що близько половини снарядів, які були придбані в Африці та Азії, не були достатньо якісними для відправлення в Україну без подальшої обробки.