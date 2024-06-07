Бундестаг согласовал закупку 155-мм артиллерийских боеприпасов, в том числе и для Украины

Финансирование проекта на сумму 880 млн евро будет осуществляться из специального фонда Бундесвера и оборонного бюджета ФРГ. При этом соглашение предусматривает возможность участия других стран.

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Бюджетный комитет немецкого Бундестага дал зеленый свет на закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм на сумму 880 млн евро. Это решение не только укрепит поддержку Украины, но и позволит пополнить собственные запасы Германии, сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

Отмечается, что соглашение на производство и поставку тысяч снарядов министерство заключило с некой оборонной компанией. В публикации не уточняется, какое количество снарядов должно быть изготовлено за эти средства и какая именно компания выступает производителем, однако по словам обозревателей Defense Express, речь идет о заказе Rheinmetall на 200 000 боеприпасов. При этом финансирование проекта будет осуществляться из специального фонда Бундесвера и оборонного бюджета ФРГ.

Соглашение также предусматривает возможность участия других стран — Дания, Эстония и Нидерланды уже присоединились к этому соглашению.

Последнее крупное одобрение закупки артиллерийских боеприпасов было в декабре 2023 года, когда у французской компании заказали 68 000 снарядов калибра 155 мм.

"Эти боеприпасы предназначены в первую очередь для стрельбы из самоходных гаубиц 2000 года выпуска. Германия предоставила 22 самоходные гаубицы из своих запасов для поддержки Украины. Украинские экипажи прошли обучение в Германии", — подчеркнуто в сообщении.

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Ситуация с боеприпасами у ВСУ

Судя по свидетельствам украинских военнослужащих Силы обороны все еще испытывают нехватку артиллерийских снарядов на передовой. Так замкомандира 65-й отдельной механизированной бригады Тарас Михальчук в интервью "Украинской правде" рассказал, что из-за нехватки боекомплекта к артиллерии населенный пункт Работино Запорожской области оказался в "серой зоне".

По его словам, по состоянию на 6 июня ситуация изменилась в лучшую сторону, однако ВСУ, в отличие от россиян, все еще не могут позволить себе использовать около сотни снарядов "для ликвидации одного миномета".

Ранее сообщалось, что половина полученных по чешской инициативе снарядов не может быть отправлена на фронт в Украину так быстро, как ожидалось, из-за низкого качества. Представители чешской компании CSG рассказали, что около половины снарядов, которые были приобретены в Африке и Азия, не были достаточно качественными для отправки в Украину без дальнейшей обработки.