Компанія Hensoldt оснастить вертольоти ЗСУ датчиками протиракетного захисту AMPS

Експерти зазначають, що AMPS являє собою гнучку, автономну систему, яка забезпечує захист гелікоптерів від широкого спектра загроз, включно з ракетами класу "земля-повітря" і "повітря-повітря".

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Німецький постачальник сенсорних рішень Hensoldt оголосив про нове замовлення на оснащення вертольотів Збройних сил України сучасними системами виявлення і самозахисту. Про це 5 червня повідомив ресурс Defence Industry Europe.

Контракт охоплює додаткові рішення із самозахисту AMPS (Airborne Missile Protection System) на суму в двозначне число мільйонів євро. Це постачання допоможе українським збройним силам підвищити обороноздатність і відповідати сучасним вимогам.

Що відомо про систему AMPS

Як заявила керівниця підрозділу наземних рішень компанії Hensoldt Таня Альтманн, за допомогою AMPS інтеграція нової платформи захистить екіпажі від різних загроз, підвищуючи обороноздатність українських вертольотів. Зокрема, система AMPS забезпечує захист гелікоптерів від широкого спектра загроз, включно з ракетами класу "земля-повітря" і "повітря-повітря".

Для надійного виявлення цих загроз AMPS може бути оснащений системами попередження про ракети, лазери та радари, щоб забезпечити найкращий можливий захист шляхом швидкого виявлення.

Експерти зазначають, що AMPS являє собою гнучку, автономну систему самозахисту, призначену для вертольотів і літаків. Завдяки модульній конструкції вона може бути легко адаптована до конкретних експлуатаційних вимог і різних профілів місій.

Основні компоненти AMPS включають:

Датчик виявлення пуску ракет (MILDS) : виявляє пуск ракет і попереджає екіпаж.

: виявляє пуск ракет і попереджає екіпаж. Блок управління та індикації AMPS (ACDU) : керує системою і надає індикацію екіпажу.

: керує системою і надає індикацію екіпажу. Активна система підтвердження (MACS): визначає відстань і швидкість виявлених ракет, унеможливлюючи помилкові спрацьовування.

Нагадаємо, вперше HENSOLDT поставила 16 систем самозахисту AMPS українським збройним силам у червні минулого року. Тепер же нові постачання дадуть змогу ще більше посилити обороноздатність української авіації.