Суперзброя для флоту Австралії: ВМС країни отримають нові ракети Kongsberg NSM (фото)

Цей вид озброєння має дальність стрільби до 185 км. За словами австралійського віцеадмірала Марка Гаммонда, поки що не всі військові кораблі оснащені цим озброєнням, проте початок уже покладено.

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Військові кораблі ВМС Австралії почали отримувати на озброєння протикорабельні ракети норвезької компанії Kongsberg Defence & Aerospace з дальністю ураження до 185 км. Як повідомили 6 червня на австралійському ресурсі ADM, перспективними ракетами оснастили фрегати типу ANZAC і есмінці типу Hobart.

У публікації було показано знімок есмінця DD 42 Sydney типу Hobart зі встановленим пусковим контейнером із ракетами NSM, який розмістили в місці за основною надбудовою, яку зазвичай займають чотири ракети Harpoon.

З цієї нагоди головнокомандувач ВМС віцеадмірал Марк Гаммонд заявив, що поки що не всі кораблі австралійського військового флоту оснастили цим видом озброєння, проте початок уже покладено.

"Цього року ми встановили ракети Naval Strike Missile на флот, не на всі кораблі, хоча ми вже почали цю роботу. До кінця цього року ми перейдемо від застарілого флоту зі зброєю максимальної дальності в районі 200 км до оснащення "Томагавками" з максимальною дальністю понад 2500 км", — підкреслив адмірал.

Есмінець Sydney з пусковими установками ракет Kongsberg

Що відомо про ракети

Naval Strike Missile або NSM — протикорабельна ракета, розроблена норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace, яка прийшла на заміну ракети Penguin. Розробки вели 15 років і після випробувань її було прийнято на озброєння у 2007 році.

Основні ТТХ:

довжина — 3,96 м;

розмах крила — 1,4 м;

маса з прискорювачем — 407 кг;

маса без прискорювача — 344 кг;

швидкість польоту — 1100 км/год;

максимальна дальність пуску — 185 км;

двигун — твердопаливний, Microturbo TRI-40;

маса бойової частини — 120 кг.

Система наведення NSM є комбінованою. На необхідній ділянці траєкторії використовується інерційна система управління, що забезпечує рух за заздалегідь запрограмованою складною траєкторією.

Це дає змогу ракеті обходити перепони та ділянки з протиповітряною обороною противника, а також уражати цілі в найуразливіших секторах. Коригування польоту на маршовій ділянці здійснюється за допомогою GPS і системи TERCOM, яка враховує рельєф місцевості.

Таким чином NSM — це високотехнологічна зброя, готова до виконання найскладніших завдань у сучасних умовах бойових дій.

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