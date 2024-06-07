Супероружие для флота Австралии: ВМС страны получат новые ракеты Kongsberg NSM (фото)

Данный вид вооружения имеет дальность стрельбы до 185 км. По словам австралийского вице-адмирала Марка Хаммонда, пока не все военные корабли оснащены этим вооружением, однако начало уже положено.

Related video

Военные корабли ВМС Австралии начали получать на вооружение противокорабельные ракеты норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace с дальностью поражения до 185 км. Как сообщили 6 июня на австралийском ресурсе ADM, перспективными ракетами оснастили фрегаты типа ANZAC и эсминцы типа Hobart.

В публикации был показ снимок эсминца DD 42 Sydney типа Hobart с установленным пусковым контейнером с ракетами NSM, который был размещен в месте за основной надстройкой, обычно занимаемой четырьмя ракетами Harpoon.

По этому случаю главнокомандующий ВМС вице-адмирал Марк Хаммонд заявил, что пока не все корабли австралийского военного флота были оснащены данным видом вооружения, однако начало уже положено.

"В этом году мы установили ракеты Naval Strike Missile на флот, не на все корабли, хотя мы уже начали эту работу. К концу этого года мы перейдем от устаревшего флота с оружием максимальной дальности в районе 200 км к оснащению "Томагавками" с максимальной дальностью свыше 2500 км", — подчеркнул адмирал.

Эсминец Sydney с пусковыми установками ракет Kongsberg

Что известно о ракетах

Naval Strike Missile или NSM — противокорабельная ракета разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace, которая пришла на замену ракеты Penguin. Разработки вели 15 лет и после испытаний была принята на вооружение в 2007 году.

Основные ТТХ:

длина — 3,96 м;

размах крыла — 1,4 м;

масса c ускорителем — 407 кг;

масса без ускорителя — 344 кг;

скорость полета — 1100 км/ч;

максимальная дальность пуска — 185 км;

двигатель — твердотопливный, Microturbo TRI-40;

масса боевой части — 120 кг.

Система наведения NSM является комбинированной. На необходимом участке траектории используется инерциальная система управления, обеспечивающая движение по заранее запрограммированной сложной траектории.

Это позволяет ракете обходить преграды и участки с противовоздушной обороной противника, а также поражать цели в наиболее уязвимых секторах. Корректировка полета на маршевом участке осуществляется при помощи GPS и системы TERCOM, которая учитывает рельеф местности.

Таким образом NSM – это высокотехнологичное оружие, готовое к выполнению самых сложных задач в современных условиях боевых действий.

Важно

Эксперты определили 14 стран с самыми современными ракетными эсминцами в 2024 году (фото)

Напомним, американская компания Lockheed Martin планирует наладить производство высокоточных дальнобойных ракет GMLRS для РСЗО HIMARS в Австралии. Первые изделия сойдут с конвейера в 2025 году