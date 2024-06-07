Кабмін забронював 90% особового складу ДСНС і Нацполіції, — Клименко

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що у 10% співробітників ДСНС і Національної поліції є вибір, куди мобілізуватися.

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою 90% співробітників ДСНС і Національної поліції заброньовано від мобілізації. Про це у себе в Telegram написав Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, кількість військовозобов'язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ", — написав він.

За словами міністра, у 10% співробітників ДСНС є вибір мобілізуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

Крім того, як зазначив Клименко, 10% поліцейських, які все-таки підлягають мобілізації, можуть приєднатися до бригади "Лють" або вступити до лав додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Міністр повідомив, що позиція МВС полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування, серед яких пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери та інші, були заброньовані повним складом.

"Тому це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", — повідомив Клименко.

Ігор Клименко про бронювання рятувальників і поліцейських від мобілізації Фото: Скриншот

Раніше повідомлялося, що в "Дії" запустять бронювання від мобілізації. Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що процес бронювання займе всього годину. Послуга може бути запущена вже на початку липня.

Також нагадаємо, спікер Полтавського обласного військкомату Роман Істомін сказав Фокусу, що "Резерв+" не гарантує, що не отримаєш повістку. Так, працівники територіальних центрів комплектування та поліцейські мають право перевірити військово-облікові документи. Якщо з ними не все гаразд, то виписується повістка.