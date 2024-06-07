Кабмин забронировал 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции, — Клименко

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что у 10% сотрудников ГСЧС и Национальной полиции есть выбор, куда мобилизоваться.

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Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому 90% сотрудников ГСЧС и Национальной полиции забронированы от мобилизации. Об этом у себя в Telegram написал Министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения Министра внутренних дел", — написал он.

По словам министра, у 10% сотрудников ГСЧС есть выбор мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии или Государственной пограничной службы.

Кроме того, как отметил Клименко, 10% полицейских, которые все-таки подлежат мобилизации, могут присоединиться к бригаде "Лють" или вступить в ряды дополнительно созданных трех боевых бригад Национальной полиции Украины.

Министр сообщил, что позиции МВД заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования, среди которых пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и прочие, были забронированы полным составом.

"Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", — сообщил Клименко.

Игорь Клименко о бронировании спасателей и полицейских от мобилизации Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что в "Дії" запустят бронирование от мобилизации. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что процесс бронирования займет всего час. Услуга может быть запущена уже в начале июля.

Также напомним, спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин сказал Фокусу, что "Резерв+" не гарантирует, что не получишь повестку. Так, работники территориальных центров комплектования и полицейские имеют право проверить военно-учетные документы. Если с ними не все в порядке, то выписывается повестка.