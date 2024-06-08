Туреччина та Угорщина не дають ходу: НАТО скоротить амбіції щодо військової допомоги Україні, — ЗМІ

Дві країни-учасниці Північноатлантичного Альянсу не хочуть створювати п'ятирічний фонд підтримки України. Угорщина просить відмовитися від будь-якого збільшення допомоги, а Туреччина боїться активної участі союзників у війні з Росією.

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Деякі країни Північноатлантичного Альянсу не бажають створювати п'ятирічний фонд військової допомоги Україні. Ймовірно, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовиться від таких планів, повідомили поінформовані джерела агентства Bloomberg.

Нова пропозиція, яку можуть підтримати міністри оборони країн НАТО в Брюсселі наступного тижня, полягає в зобов'язанні витрачати на Україну не менше 40 мільярдів євро на рік. Ця сума відповідала б середньорічним розмірам внесків після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.

Загальні витрати поділять на кожну країну залежно від рівня їхнього валового внутрішнього продукту. Після цього підсумкові суми відобразять у річному звіті, щоб забезпечити прозорість процесу виділення грошей Києву і м'яко тиснути на тих членів Альянсу, які не виконують зобов'язання, розповіли співрозмовники.

Відомо, що США візьмуть на себе близько половини витрат, решту внесків забезпечить 31 країна НАТО.

Столтенберг хотів об'єднати всі внески на суму 100 мільярдів доларів терміном на п'ять років, але в життєздатності ідеї почали сумніватися через небажання брати на себе зобов'язання зі створення нових фондів.

Новий план підтримки України не потребуватиме додаткових сум і в НАТО сподіваються, що забезпечать Україні більшу передбачуваність щодо рівня підтримки на найближчі роки. Пропозицію підтримують багато країн, крім Угорщини: прем'єр-міністр Віктор Орбан просив відмовитися від будь-яких форм посилення підтримки України.

Як стверджують джерела агентства, Туреччина висловила занепокоєння з приводу частин пакета щодо України, які погодили у Вашингтоні. Анкара закликає до обережності: координація військової допомоги не повинна створити враження активної участі союзників у війні України та Росії.

Нагадаємо, у НАТО хочуть створити нову посаду спеціального посланника в Україні. Чиновник займеться координацією підтримки України від різних західних країн.

Північноатлантичний Альянс прагне також розширити співпрацю з Україною у сфері ВПК. Одна з цілей — допомогти Україні стати великим постачальником технологій після завершення великої війни.