Турция и Венгрия не дают ход: НАТО сократит амбиции по военной помощи Украине, – СМИ

Две страны-участницы Североатлантического Альянса не хотят создавать пятилетний фонд поддержки Украины. Венгрия просит отказаться от любого увеличения помощи, а Турция боится активного участия союзников в войне с Россией.

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Некоторые страны Североатлантического Альянса не желают создавать пятилетний фонд военной помощи Украине. Вероятно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг откажется от таких планов, сообщили информированные источники агентства Bloomberg.

Новое предложение, которое могут поддержать министры обороны стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, заключается в обязательстве тратить на Украину не менее 40 миллиардов евро в год. Данная сумма соответствовала бы среднегодовым размерам взносов после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Общие расходы поделят на каждую страну в зависимости от уровня их валового внутреннего продукта. После этого итоговые суммы отразят в годовом отчете, чтобы обеспечить прозрачность процесса выделения денег Киеву и мягко давить на тех членов Альянса, которые не выполняют обязательства, рассказали собеседники.

Известно, что США возьмут на себя около половины расходов, остальные взносы обеспечит 31 страна НАТО.

Столтенберг хотел объединить все взносы на сумму 100 миллиардов долларов сроком на пять лет, но в жизнеспособности идеи начали сомневаться из-за нежелания брать на себя обязательства по созданию новых фондов.

Новый план поддержки Украины не потребует дополнительных сумм и в НАТО надеются, что обеспечат Украине большую предсказуемость по уровню поддержки на ближайшие годы. Предложение поддерживают многие страны, кроме Венгрии: премьер-министр Виктор Орбан просил отказаться от любых форм усиления поддержки Украины.

Как утверждают источники агентства, Турция выразила обеспокоенность по поводу частей пакета по Украине, которые согласовали в Вашингтоне. Анкара призывает к осторожности: координация военной помощи не должна создать впечатление активного участия союзников в войне Украины и России.

Напомним, в НАТО хотят создать новую должность специального посланника в Украине. Чиновник займется координацией поддержки Украины от различных западных стран.

Североатлантический Альянс стремится также расширить сотрудничество с Украиной в сфере ВПК. Одна из целей — помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после завершения большой войны.