Тепер у ЗСУ є зброя: влітку Україна відновить військовий імпульс, — сенатор Грем

За словами американського політика, через затримку і бездіяльність Палати представників США темп на фронті було втрачено. Тепер же він закликає Вашингтон дати Києву все, що йому потрібно для перемоги над агресором.

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Уже цього літа українські захисники можуть повернути собі військовий імпульс і тим самим перезавантажити ведення бойових дій. Усе завдяки допомозі з боку союзників. Про це заявив сенатор штату Північна Кароліна Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем, передає The Hill.

За його словами, він повністю підтримує ідею того, що американські військові можуть допомогти в підготовці ЗСУ всередині України. Уся річ у тім, що через затримку та бездіяльність Палати представників було загублено важливий темп, який зараз потрібно відновити.

"Але від самого початку адміністрація Байдена не ввела санкції перед вторгненням, щоб стримати Путіна. Вони не надали зброю Україні на ранніх етапах, щоб стримати Путіна. І тепер у нас є шанс відновити цю війну, оскільки в них є зброя", — заявив Ліндсі Грем.

Окремо американський сенатор додав, що Вашингтону потрібно постійно підтримувати Київ на тлі повномасштабної війни, яка триває вже понад два роки. Зокрема він вважає, що настав час дати українським пілотам сучасні винищувачі F-16 і багато іншого озброєння, яке лише зміцнить можливості на полі бою.

"Або ми будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм літати на літаках, використовувати далекобійну артилерію для нанесення ударів по цілях усередині Росії. Переслідуйте активи Путіна скрізь, по всьому світу. Переходьте в наступ. Я думаю, влітку Україна відновить військовий імпульс", — підсумував Ліндсі Грем.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на $225 млн. Глава Білого дому пообіцяв у присутності українського президента надати потужний пакет підтримки воюючій країні.

6 червня повідомлялося, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage-2000 і підготує пілотів, про що заявив президент Еммануель Макрон. Поки невідомо скільки літаків Париж передасть Києву, але глава держави переконаний, що вони допоможуть Україні "захистити свою землю".