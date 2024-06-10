Теперь у ВСУ есть оружие: летом Украина восстановит военный импульс, — сенатор Грэм

По словам американского политика, из-за задержки и бездействия Палаты представителей США темп на фронте был утерян. Теперь же он призывает Вашингтон дать Киеву все, что ему нужно для победы над агрессором.

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Уже этим летом украинские защитники могут вернуть себе военный импульс и тем самым перезагрузить ведение боевых действий. Все благодаря помощи со стороны союзников. Об этом заявил сенатор штата Северная Каролина Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм, передает The Hill.

По его словам, он полностью поддерживает идею того, что американские военные могут помощь в подготовке ВСУ внутри Украины. Все дело в том, что из-за задержки и бездействия Палаты представителей был утерян важный темп, который сейчас нужно восстановить.

"Но с самого начала администрация Байдена не ввела санкции перед вторжением, чтобы сдержать Путина. Они не предоставили оружие Украине на ранних этапах, чтобы сдержать Путина. И теперь у нас есть шанс возобновить эту войну, поскольку у них есть оружие", — заявил Линдси Грэм.

Отдельно американский сенатор добавил, что Вашингтону нужно постоянно поддерживать Киев на фоне полномасштабной войны, которая продолжается уже более двух лет. В частности он считает, что пришло время дать украинским пилотам современные истребители F-16 и многое другое вооружение, которое лишь укрепит возможности на поле боя.

"Либо мы будем помогать Украине, либо нет. Настало время дать им F-16, позволить им летать на самолетах, использовать дальнобойную артиллерию для нанесения ударов по целям внутри России. Преследуйте активы Путина везде, по всему миру. Переходите в наступление. Я думаю, летом Украина восстановит военный импульс", — подытожил Линдси Грэм.

Напомним, 7 июня сообщалось, что президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $225 млн. Глава Белого дома пообещал в присутствии украинского президента предоставить мощный пакет поддержки воюющей стране

6 июня сообщалось, что Франция передаст Украине истребители Mirage-2000 и подготовит пилотов, о чем заявил президент Эммануэль Макрон. Пока неизвестно сколько самолетов Париж передаст Киеву, но глава государства убежден, что они помогут Украине "защитить свою землю".