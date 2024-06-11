"Нова сторінка в історії підрозділу": "Азов" підтвердив зняття заборони США щодо зброї

У бригаді заявили, що пройшли перевірку передбачену законодавством США. Утім не уточнили, чи вже отримали та використовують американське озброєння.

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12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України має право отримати і використовувати військову допомогу від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила пресслужба "Азова" у вівторок, 11 червня.

Бійці бригади пройшли перевірку, яка передбачена американським законодавством. За словами військових, це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди.

"Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", — йдеться у повідомленні.

Військові вважають, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але й сприятиме збереженню життів та здоров'я особового складу бригади.

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", — зазначили в бригаді.

Водночас азовці не повідомили, чи вже отримали та використовують американське озброєння.

Нагадаємо, 10 червня видання The Washington Post повідомило, що США зняли заборону на постачання зброї "Азову". Бійцям бригади близько десяти років тому заборонили використовувати американську зброю. У США вирішили, що деякі з засновників "Азову" нібито сповідують расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди.

19 квітня командир 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко закликав Вашингтон скасувати заборону на зброю. Він стверджував, що всі звинувачення на адресу "Азову" багато разів спростовувалися.