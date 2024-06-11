"Новая страница в истории подразделения": "Азов" подтвердил снятие запрета США в отношении оружия

В бригаде заявили, что прошли проверку предусмотренную законодательством США. Впрочем, не уточнили, уже получили и используют ли американское вооружение.

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12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины имеет право получить и использовать военную помощь от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила пресс-служба "Азова" во вторник, 11 июня.

Бойцы бригады прошли проверку, которая предусмотрена американским законодательством. По словам военных, это стало результатом длительной и кропотливой работы, которую военнослужащие "Азова" систематически вели в плоскости борьбы с успешными результатами деятельности российской пропаганды.

"Ложь об "Азове", которую кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня получила сокрушительный удар", — говорится в сообщении.

Военные считают, что получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность "Азова", но и будет способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава бригады.

"Это новая страница в истории нашего подразделения. "Азов" становится еще мощнее, еще профессиональнее и еще опаснее для оккупантов", — отметили в бригаде.

В то же время азовцы не сообщили, получили ли уже и используют ли американское вооружение.

Напомним, 10 июня издание The Washington Post сообщило, что США сняли запрет на поставки оружия "Азову". Бойцам бригады около десяти лет назад запретили использовать американское оружие. В США решили, что некоторые из основателей "Азова" якобы исповедуют расистские, ксенофобские и ультранационалистические взгляды.

19 апреля командир 12-й бригады спецназначения "Азов" Денис Прокопенко призвал Вашингтон отменить запрет на оружие. Он утверждал, что все обвинения в адрес "Азова" много раз опровергались.