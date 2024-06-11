У прямих інтересах Естонії: Таллінн передає Україні ЗРК, призначені для ураження авіації

Точну кількість зенітно-ракетних комплексів Mistral не розголошують з міркувань безпеки. Але підкреслюється, що ЗСУ отримають від них максимальну користь.

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Естонія надає Україні в якості військової допомоги зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" та ракети до них. Про це йдеться у повідомленні Міноборони країни.

Очільник оборонного відомства Ханно Певкур наголосив, що Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбивати жорстокі атаки Росії, і в прямих інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом зі своїми союзниками.

"Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії та якнайшвидше відновила необхідні постачання", – сказав міністр.

Точна кількість наданих засобів, як повідомляється, не розголошується з міркувань безпеки.

Зазначається, що раніше Естонія вже передавала Україні ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту та пакети з сухим пайком.

Зазначимо, Mistral був розроблений у 1974 році у Франції для ураження гелікоптерів та літаків на низьких висотах й доступний як у варіанті ПЗРК, так і для використання на стартових платформах. Має радіус дії до 6 км при швидкості ракети у 930 м/с. ЗРК мають на озброєнні 25 країн світу.

Нагадаємо, 11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчим часом Німеччина надасть Україні вже третю систему протиповітряної оборони Patriot. Також до пакета увійдуть ЗРК IRIS-T, самохідні установки Gepard, а також ракети й боєприпаси.

Україна також отримає новий пакет військової допомоги від Італії, переважну частину якого становитимуть засоби протиповітряної оборони.