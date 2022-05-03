В Україні створюють мобільні гурти на пікапах із ПЗРК Mistral (фото)
ПЗРК здатний уражати вертольоти, що низько летять. При цьому ракета летить зі швидкістю близько 2800 км/год.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
В Україні почали створювати мобільні та смертоносні групи на пікапах із ПЗРК Mistral. Про це повідомляє фонд "Повернися живим".
У фонді передали автомобілі військовим, на які встановили переносний зенітно-ракетний комплекс. Мобільні групи вже продемонстрували свою ефективність, знищивши кілька безпілотників "Орлан" та ZARA.
"Мобільні вогневі групи ПЗРК та ПТРК мають бути швидкими. ПО ворожим безпілотникам і вертольотами, а в майбутньому і по російським винищувачам — вони працюють", — заявив керівник військового відділу "Повернись живим" Андрій Римарук.
Про постачання Mistral раніше заявляли в Норвегії. Вони планували передати до 100 комплексів. ПЗРК призначений для знищення вертольотів і літаків ворога. Ракета комплексу універсальна та вимагає мінімального рівня обслуговування незалежно від способу запуску.
Максимальна дальність стрільби становить 6 км. Ракета летить до мети зі швидкістю 2,71 Маха (близько 2800 км/год),
Нагадаємо, українські військові використовують баггі для знищення російських танків.
Раніше повідомлялося, що у межах ленд-лізу ЗСУ можуть отримати танки, винищувачі, засоби ППО та інше озброєння.