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В Україні створюють мобільні гурти на пікапах із ПЗРК Mistral (фото)

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мобільні групи зсу
Пікап із встановленим ПЗРК

ПЗРК здатний уражати вертольоти, що низько летять. При цьому ракета летить зі швидкістю близько 2800 км/год.

В Україні почали створювати мобільні та смертоносні групи на пікапах із ПЗРК Mistral. Про це повідомляє фонд "Повернися живим".

У фонді передали автомобілі військовим, на які встановили переносний зенітно-ракетний комплекс. Мобільні групи вже продемонстрували свою ефективність, знищивши кілька безпілотників "Орлан" та ZARA.

"Мобільні вогневі групи ПЗРК та ПТРК мають бути швидкими. ПО ворожим безпілотникам і вертольотами, а в майбутньому і по російським винищувачам — вони працюють", — заявив керівник військового відділу "Повернись живим" Андрій Римарук.

мобільні групи зсу
Мобільний комплекс із ПЗРК Mistral

Про постачання Mistral раніше заявляли в Норвегії. Вони планували передати до 100 комплексів. ПЗРК призначений для знищення вертольотів і літаків ворога. Ракета комплексу універсальна та вимагає мінімального рівня обслуговування незалежно від способу запуску.

Максимальна дальність стрільби становить 6 км. Ракета летить до мети зі швидкістю 2,71 Маха (близько 2800 км/год),

Нагадаємо, українські військові використовують баггі для знищення російських танків.

Раніше повідомлялося, що у межах ленд-лізу ЗСУ можуть отримати танки, винищувачі, засоби ППО та інше озброєння.