В Украине создают мобильные группы на пикапах с ПЗРК Mistral (фото)

ПЗРК способен поражать низколетящие вертолеты, при этом ракета летит со скоростью около 2800 км/ч.

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В Украине начали создавать мобильные и смертоносные группы на пикапах с ПЗРК Mistral. Об этом сообщает фонд "Повернись живым".

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В фонде передали автомобили военным, на которые установили переносной зенитно-ракетный комплекс. Мобильные группы уже продемонстрировали свою эффективность, уничтожив пару беспилотников "Орлан" и ZARA.

"Мобильные огневые группы ПЗРК и ПТРК должны быть быстрыми. По вражеским беспилотникам и вертолетам, а в будущем и по российским истребителям — они работают", — заявил руководитель военного отдела "Повернись живим" Андрей Рымарук.

[ + – ] Мобильный комплекс с ПЗРК Mistral

О поставках Mistral ранее заявляли в Норвегии. Они планировали передать до 100 комплексов. ПЗРК предназначен для уничтожения низколетящих вертолетов и самолетов врага. Ракета комплекса универсальна и требует минимального уровня обслуживания вне зависимости от способа запуска.

Максимальная дальность стрельбы составляет 6 км. Ракета летит к цели со скоростью 2,71 Маха (около 2800 км/ч),

Напомним, украинские военные используют багги для уничтожения российских танков.

Ранее сообщалось, в рамках ленд-лиза ВСУ могут получить танки, истребители, средства ПВО и другое вооружение.