В прямых интересах Эстонии: Таллинн передает Украине ЗРК, предназначенные для поражения авиации

Точное количество зенитно-ракетных комплексов Mistral не разглашают из соображений безопасности. Но подчеркивается, что ВСУ получат от них максимальную пользу.

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Эстония предоставляет Украине в качестве военной помощи зенитно-ракетные комплексы малой дальности типа "Мистраль" и ракеты к ним. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

Глава оборонного ведомства Ханно Певкур подчеркнул, что Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отражать жестокие атаки России, и в прямых интересах безопасности Эстонии также способствовать этому вместе со своими союзниками.

"Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу без ущерба для боеготовности Сил обороны Эстонии и как можно быстрее возобновила необходимые поставки", — сказал министр.

Точное количество предоставленных средств, как сообщается, не разглашается из соображений безопасности.

Отмечается, что ранее Эстония уже передавала Украине ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и пакеты с сухим пайком.

Отметим, Mistral был разработан в 1974 году во Франции для поражения вертолетов и самолетов на низких высотах и доступен как в варианте ПЗРК, так и для использования на стартовых платформах. Имеет радиус действия до 6 км при скорости ракеты в 930 м/с. ЗРК имеют на вооружении 25 стран мира.

Напомним, 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ближайшее время Германия предоставит Украине уже третью систему противовоздушной обороны Patriot. Также в пакет войдут ЗРК IRIS-T, самоходные установки Gepard, а также ракеты и боеприпасы.

Украина также получит новый пакет военной помощи от Италии, большую часть которого составят средства противовоздушной обороны.