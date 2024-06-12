Посилює інформаційний вплив: Росію можуть "вигнати" з Центральної Азії через 3-5 років

За словами автора пропагандистського Telegram-каналу "Рибарь", США "у чотири тисячі разів" більше витрачають коштів на журналістське середовище в Центральній Азії, ніж РФ.

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Автор відомого російського Telegram-каналу, пов'язаного з Кремлем, відкрив другу "медіашколу" у столиці Киргизстану Бішкеку, імовірно, щоб підтримати зусилля РФ із розширення свого впливу в Центральній Азії. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 червня.

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"Те, що ми бачимо сьогодні, — це повна відсутність військово-політичної та галузевої експертизи, а також фактичний вакуум у блогосфері та журналістиці думок у Киргизії. Наша мета — допомогти. І саме тому в Киргизії відкривається "Медіашкола Рибаря", — ідеться в публікації.

Автори Telegram-каналу "Рибарь" Михайло Звінчук назвав створення "медіашколи" в Бішкеку спробою скоординувати та затвердити позицію Росії в Центральній Азії й попередив, що Росію можуть вигнати з цього регіону за три-п'ять років, якщо вона не зможе затвердити інформаційний вплив у регіоні.

"І в перспективі 3-5 років ця відсутність координації щодо позиціювання Росії в Середній Азії, а також системної роботи в регіоні вийде не просто боком, а призведе до вибивання Росії", — заявив він.

Звінчук прочитав лекцію студентам Киргизького національного університету "про реальну користь Telegram і тонкощі вирішення завдань в інформаційному середовищі".

За словами Звінчука, це була перша із серії лекцій і тренінгів для киргизьких працівників ЗМІ, студентів, спеціалістів зі зв'язків із громадськістю та пресслужб, що мала на меті навчити користуватися мультимедіа для розвитку місцевої журналістики.

Представники киргизької філії "Російської газети", пояснив він, скаржаться на те, що журналістське середовище підтримують західні країни. У РФ теж про це думають, але в США виділяють більше коштів — "у чотири тисячі разів".

Що відомо про Telegram-канал "Рибарь" і Михайла Звінчука

23 червня 2023 року Звінчука через підтримку війни в Україні, за дії, які загрожують територіальній цілісності та суверенітету незалежної країни, внесли до санкційного списку всі країни ЄС.

Михайло Звінчук вважається представником робочої групи, яку створив Кремль у грудні 2022 року для координації мобілізаційних зусиль РФ. У його Telegram-каналі поширюється дезінформація і прокремлівська пропаганда про війну.

Нагадаємо, що, за даними NYT, США передадуть Україні ще один комплекс Patriot, який прибуде із сусідньої Польщі. Журналісти послалися на неназвані джерела, за словами яких система ППО може з'явитися на передовій упродовж кількох днів, залежно від модифікації та обслуговування, які можуть знадобитися.

Також повідомлялося, що в ОТГ "Сіверськ" розповіли про склад російських ДРГ. За словами представника угруповання Вадима Мисника, РФ кидає на кордон "спеців-розвідників".