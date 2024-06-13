В Україні мобілізаційний потенціал складається з 5-6 млн чоловіків: кому потрібна бронь, — нардеп

Нардеп Дмитро Наталуха написав, що запиту на мобілізацію всіх чоловіків немає. Він відстоює економічне бронювання працівників, яким мають займатися роботодавці та самозайняті ФОПи.

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Мобілізаційний потенціал в Україні становить 5-6 мільйонів чоловіків. Про це у своїй статті для "Главкома" написав народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

За його словами, запиту на мобілізацію всіх чоловіків немає. Тому залишається відкритим питання про те, кого можна мобілізувати до Сил оборони.

Наталуха написав, що відстоює економічне бронювання від призову в армію в Україні. Він вважає, що це не можна вважати відкупом.

"Єдиний універсальний спосіб зрозуміти, чи є працівник критичним для бізнесу — це готовність бізнесу платити податки за цього працівника. Ці податки підуть безпосередньо на фінансування сил оборони України", — написав він.

За словами депутата, це формула, коли заброньований фахівець не тільки працює, а й приносить значно більший фінансовий внесок для оборони.

Він вважає, що в пропонованій ним моделі немає участі робітника, якщо це не самозайнятий ФОП. Збір оплачує бізнес.

Нардеп вважає, що не можна просто визначити список критичних професій і бронювати за ними.

"Тому що ми автоматично вважаємо, що чиновник знає бізнес краще, ніж його власник. А це — не так", — написав він.

Наталуха у статті вказав, що без ефективної економіки Україна не зможе перемогти.

"Ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків. Це неможливо навіть технічно. Та й мета — не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу тільки критичних працівників", — вважає нардеп.

За його словами, без економічного бронювання в Україні можуть зупинитися безліч підприємств. Без них через рік у країни може не вистачити грошей, щоб платити зарплати військовим.

Раніше повідомлялося, що у ВР пропонують обмежити повноваження ТЦК через постійні скандали з військкоматами. Наразі профільний парламентський комітет опрацьовує варіанти, щоб не допустити в майбутньому інцидентів із представниками військкомату, як в Одесі.