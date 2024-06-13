Через війну в Україні: у Литві вирішили залучати до служби в армії всіх випускників шкіл

Згідно з планами реформи Міноборони країни, після призову у молодих людей не буде можливості вступити до закладів вищої освіти до моменту завершення військової служби.

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У парламенті Литви підтримали пакет законів про реформу військової служби у країні. Віднині молодим людям доведеться проходити військову службу одразу після закінчення школи. Про це інформує Delfi.

До того ж нова реформа передбачає, що молодим людям потрібно буде проходити медогляд після досягнення 17-річного віку. "За" прийняття законопроєкту проголосували 85 депутатів, 3 були "проти" і 14 — "утрималися".

Раніше міністерстві національної оборони Литви оприлюднили пропозицію, якою передбачено альтернативні варіанти служби для студентів вищих навчальних закладів. Водночас ця ідея призвела до рішучого опору представників освітянської сфери, а також частини молодіжних організацій Литви.

Так новий законопроєкт не буде вимагати ідеї включення нинішніх студентів до призовних списків. Натомість призов молодих людей буде відбуватися відразу після того, як вони закінчать навчання. Їм надійде повідомлення про призов до армії у віці 17 років, коли пройдуть медичну комісію.

У разі призову молоді люди не будуть мати права на вступ до закладів вищої освіти, доки не завершать військову службу. Вже у 2025 році юнаки будуть проходити медичну комісію, а починаючи з 2026 року, після набуття чинності реформи, їх вже можуть включити до призовних списків. У тих, кого не призвуть до армії через проблеми зі здоров'ям, буде право на вступ до вищих навчальних закладів.

"Ми засвоїли урок, що принцип універсальної оборони повинен починатися з розширення наших збройних сил і переходу до загальної військової повинності. Уроки України чітко показують нам, що вся країна повинна боротися проти набагато більшого супротивника, інакше неможливо встояти. Я радий, що на розгляд Сейму було внесено справді збалансовану реформу", — пояснив необхідність такого кроку депутат-консерватор Паулюс Саударгас.

4 березня повідомлялося, що, за словами міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, його країна вже зараз повинна почати активну підготовку до російського вторгнення.

До того ж 24 травня стало відомо, що Міноборони Литви оголосило про намір придбати у Німеччині систему протиповітряної оборони Iris-T, а також танків, бойових машин піхоти та іншої військової техніки.