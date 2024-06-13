Из-за войны в Украине: в Литве решили привлекать к службе в армии всех выпускников школ

Согласно планам реформы Минобороны страны, после призыва у молодых людей не будет возможности поступить в высшие учебные заведения до момента завершения военной службы.

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В парламенте Литвы поддержали пакет законов о реформе военной службы в стране. Отныне молодым людям придется проходить военную службу сразу после окончания школы. Об этом информирует Delfi.

К тому же новая реформа предусматривает, что молодым людям нужно будет проходить медосмотр после достижения 17-летнего возраста. "За" принятие законопроекта проголосовали 85 депутатов, 3 были "против" и 14 — "воздержались".

Ранее министерстве национальной обороны Литвы обнародовали предложение, которым предусмотрены альтернативные варианты службы для студентов высших учебных заведений. В то же время эта идея привела к решительному сопротивлению представителей образовательной сферы, а также части молодежных организаций Литвы.

Таким образом новый законопроект не будет требовать идеи включения нынешних студентов в призывные списки. Вместо этого призыв молодых людей будет происходить сразу после того, как они закончат обучение. Им поступит сообщение о призыве в армию в возрасте 17 лет, когда пройдут медицинскую комиссию.

В случае призыва молодые люди не будут иметь права на поступление в высшие учебные заведения, пока не завершат военную службу. Уже в 2025 году юноши будут проходить медицинскую комиссию, а начиная с 2026 года, после вступления в силу реформы, их уже могут включить в призывные списки. У тех, кого не призовут в армию из-за проблем со здоровьем, будет право на поступление в высшие учебные заведения.

"Мы усвоили урок, что принцип универсальной обороны должен начинаться с расширения наших вооруженных сил и перехода к всеобщей воинской повинности. Уроки Украины четко показывают нам, что вся страна должна бороться против гораздо большего противника, иначе невозможно устоять. Я рад, что на рассмотрение Сейма была внесена действительно сбалансированная реформа", — объяснил необходимость такого шага депутат-консерватор Паулюс Саударгас.

4 марта сообщалось, что, по словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, его страна уже сейчас должна начать активную подготовку к российскому вторжению.

К тому же 24 мая стало известно, что Минобороны Литвы объявило о намерении приобрести у Германии систему противовоздушной обороны Iris-T, а также танков, боевых машин пехоты и другой военной техники.