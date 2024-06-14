Україна звинувачує Захід у небажанні розширювати програму F-16, але є нюанс, — Politico

Київ запевняє країни-партнери, що Повітряні сили ЗСУ готові направити на навчання ще 30 кандидатів. Але західні чиновники хочуть уникнути випуску надто великої кількості пілотів, щоб їхні навички не атрофувалися без практики.

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Україна та її західні партнери сперечаються щодо швидкості та масштабу підготовки пілотів-винищувачів для літаків F-16. При цьому Київ тисне на США та європейських партнерів, щоб вони розширили програму, а союзники наголошують, що українські пілоти ще не готові літати на їх літаках, пише Politico.

Українські чиновники наполягають, що у них є 30 пілотів, готових розпочати навчання, і скаржаться, що на тренувальних базах у США та Данії не вистачає місць. Вони стверджують, що їм терміново потрібно більше пілотів, навчених керувати реактивними літаками, щоб протистояти російським військам на лінії фронту.

Але офіційні особи США та Європи заявили, що вони навмисно працюють над синхронізацією кількості пілотів і технічного персоналу, які закінчили навчання, з кількістю літаків, які прибудуть в Україну цього літа. Літаки надходитимуть траншами, повідомили вони. Школа ж в Арізоні здатна навчати лише 12 пілотів одночасно.

"F-16 не годиться, якщо його знищити в перший же день", — сказав на умовах анонімності один високопоставлений чиновник Міністерства оборони, додавши, що коли країні надають засоби, то сподіваються, що їх використовуватимуть ефективно.

Як йдеться у матеріалі, Київ почав просити американські F-16 незабаром після повномасштабного вторгнення, але президент Джо Байден спочатку не хотів давати цьому "зелене світло". Нарешті, минулого року він схвалив передачу літаків третім сторонам з Норвегії, Бельгії, Данії та Нідерландів, але програмі навчання заважали матеріально-технічні проблеми.

Чиновник Міністерства оборони прокоментував заяву Києва про те, що у нього 30 пілотів, які очікують на початок навчання, додавши, що пілоти, які вже готові, мають проблеми зі знаннями англійської мови та пілотною програмою.

"План тренувань на F-16 досить убогий", — сказав чиновник.

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Західні чиновники в Брюсселі заявили, що вони впевнені у своєму графіку підготовки достатньої кількості українських пілотів-винищувачів для польотів на першій партії нових F-16, які прибудуть до країни. Вони наголосили на необхідності поступового розширення програми, щоб Україна могла експлуатувати та обслуговувати літаки, включаючи пілотів, технічне обслуговування та інфраструктуру для їх підтримки.

"Потрібно мати не лише пілотів", — сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Сі К’ю Браун, наголосивши, що технічне обслуговування та навчання техніків також є ключовою частиною цього проєкту.

"Ви хочете мати повний пакет: це означає команду, літаки, озброєння, що йде з ним, запасні частини. Ви повинні мати все", – сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія пообіцяли надіслати Україні понад 60 F-16 американського виробництва, але офіційні особи не повідомили подробиць про терміни. За словами Брауна, ціль – розпочати поставки літаків в Україну цього літа.

Речник ПС України Ілля Євлаш заявив, що програма навчання вимагає "додаткових місць" для навчання пілотів.

"Є велика потреба в підготовці українських фахівців, як пілотів, так і інженерів. Звичайно, все це потребує додаткових зусиль, у тому числі перепідготовки, навчання з нуля, модернізації систем літака. Залишилася низка бюрократичних процедур і технічних нюансів. Чекаємо на літаки якнайшвидше", – сказав Євлаш.

Але другий високопоставлений чиновник Міністерства оборони також відкинув заяву Києва, що програма навчання надто обмежена. Західні чиновники хочуть уникнути випуску занадто великої кількості пілотів, перш ніж Україна отримає достатньо літаків, щоб вони могли продовжувати навчання, пояснив чиновник. За його словами, якщо пілоти не отримують достатньо годин нальоту, їхні навички починають атрофуватися.

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"Якщо у вас немає літака, на якому можна продовжувати тренуватися, це буде наче втрачена енергія", — сказав другий високопоставлений чиновник Міністерства оборони, зазначивши, що поточний "конвеєр" є "відповідним".

Утім, як запевнила Кайса Оллонгрен, оскільки Київ отримає додаткові літаки, зокрема французькі Mirage та шведські Gripen, з часом партнери України планують розширити навчання в інших місцях. Але це частина довгострокової стратегії, — зауважила вона, додавши, що уся українська авіація буде переведена на стандарт НАТО.

Нагадаємо, 10 червня начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що певна кількість літаків F-16 зберігатиметься на безпечних авіабазах за кордоном для того, аби вони не були мішенями для РФ. Частина з них взагалі не літатиме на лінію фронту. Борт втигне спалити все паливо, поки долетить.