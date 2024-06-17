США відмовилися від планів створити винищувач майбутнього NGAD: у чому причина

Американське командування має намір розвивати програму створення безпілотників CCA, які мають бути недорогими й маневреними, а також вміти виконувати завдання з нинішніми винищувачами.

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Через рік після оголошення тендера на розробку винищувача нового покоління ВПС США, схоже, переглядають свої плани. На нещодавньому заході Асоціації повітряно-космічних сил генерал Девід Олвін прокоментував ситуацію навколо програми Next Generation Air Dominance (NGAD). Про це повідомляє видання Defense One.

Репортер поставив генералу запитання, чи можлива реалізація NGAD у поточному вигляді, чи програма має зазнати змін у найближчі роки. Відповідь начальника штабу ВПС була невизначеною.

"Нам доведеться робити вибір і ухвалювати рішення щодо всього ландшафту. Можливо, це станеться в найближчі кілька років або в циклі POM 2026 року. Усе це в роботі", — заявив Олвін.

Минулого року ВПС оголосили, що 2024 року оберуть підрядника для NGAD, на що претендують Lockheed Martin і Boeing. Однак поточні коментарі генерала Олвіна свідчать про те, що ВПС переосмислюють свій план зі створення дуже дорогого, як за закупівельною ціною, так і в експлуатації, і технічно складного літака. Ситуація зумовлена і зміненим характером війни, в якій на перших план несподівано вийшли безпілотники.

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У зв'язку з цим командування ВПС має намір розвивати CCA(Collaborative Combat Aircraft) — безпілотники, які діють спільно з винищувачами, зокрема й тими, що вже перебувають на озброєнні. Генерал також зазначив, що CCA мають бути недорогими й маневреними, а їхній термін служби не повинен перевищувати 25-30 років. При цьому перші зразки ССА мають з'явитися вже у 2028-му році.

Вартість таких безпілотників військові оцінюють приблизно в 30 млн доларів. Порівняно з сучасними винищувачами, які коштують щонайменше втричі дорожче, це небагато. Однак слід враховувати, БПЛА будуть являти собою, на думку деяких експертів, "витратний матеріал".

Раніше ми докладно писали про ймовірні можливості та характеристики апаратів NGAD. Оглядачі The Drive зазначали, що літак NGAD за своєю структурою замінить стелс-винищувач F-22 Raptor.