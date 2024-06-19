Ганьба для Путіна: як Україна може зробити утримання Криму марним для окупантів, — експерт

Колишній британський морський офіцер Том Шарп заявив, що видів зброї, які Україна може застосувати для атаки на Кримський міст, стає більше. РФ про це знає, а тому хоче захистити його.

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Окупований ще 2014 року півострів Крим є "непотоплюваним авіаносцем" для глави Кремля Володимира Путіна. Однак він починає виглядати непридатним "для плавання". Про це у своїй статті для The Telegraph написав колишній офіцер Королівського флоту Великої Британії Том Шарп.

За його словами, Крим постачають чотири основні артерії. Це Керченський автомобільний і залізничний мости, а також два пороми. Крім того, на півночі, на окупованій частині півдня України, знаходиться залізниця, а також автомобільні траси. Перебивши ці артерії можна залишити Крим без зброї та продовольства.

Шарп зазначив, що видів зброї, які Україна може застосувати для атаки на Кримський міст, стає більше. Наприклад, було презентовано УСВ "Сталкер 5.0". Також залишаються в розпорядженні Сил оборони дрони Magura V5 і Magura.

За словами експерта, без докладних планів моста ніхто не може з упевненістю передбачити, яке корисне навантаження призведе до руйнування прольоту моста. Однак тисяча кілограмів вибухівки, запущена з високою точністю, завдасть величезної шкоди. Україна може робити це раз за разом, поки не доб'ється успіху.

У статті йдеться, що Росія знає, що атаки відбуватимуться, а тому намагається захистити Кримський міст за допомогою барж. Цей захист грубий. Його потрібно зламати лише раз. Тиск дронами та ATACMS посилюється. Так, пороми пошкоджені, а залізниця на півночі залишається відкритою.

Експерт зазначив, що в цьому разі йдеться не про повернення Криму, а про те, щоб зробити його марним як оперативний вузол. Ба більше, Збройні сили України вже продемонстрували, що вони можуть проводити одночасні атаки із суходолу і моря, а також мають здатність атакувати цей міст.

За словами Шарпа, "задушити" Крим — те, до чого варто прагнути. Для Росії це буде дуже дорого і ганебно. Путін знає це, а тому намагається перешкодити планам України. Навіть на шкоду іншим напрямкам на фронті.

Раніше у ВМС повідомили, що Росія відновила військову логістику через поромну переправу. За даними ЗСУ, окупанти поклали на переправу понад 75% логістики для забезпечення бійців у Криму та на півдні. Водночас Кримський міст ворог навантажує менше.