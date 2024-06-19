Мер-зрадник Куп'янська зараз у штучній комі після замаху, — ГУР

В українській розвідці заявили, що колишній мер Куп'янська, який у 2022 році пішов на співпрацю з російськими окупантами, "формально не мертвий".

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Лікарі ввели в стан медикаментозної коми колишнього міського голову Куп'янська і колаборанта Геннадія Мацегора, на якого скоїли замах на початку червня. Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними української розвідки, інформація, яку раніше поширювали російські ЗМІ, про нібито смерть Мацегори є неправдивою.

"Живим назвати це важко, але формально не мертвий, введений у стан штучної коми", — повідомило джерело видання в ГУР.

Хто такий Мацегора і що відомо про замах

7 червня у місті Старий Оскол у Бєлгородській області було здійснено замах на Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від уже забороненої партії ОПЗЖ з 2020 року.

У ГУР заявили, що зрадник перебуває у критичному стані. Російські ЗМІ повідомляли, що його госпіталізували в одну з лікарень Москви.

10 червня російські ЗМІ повідомили про смерть Мацегори після замаху. Пізніше виявилось, що цю інформацію оприлюднив фейковий акаунт.

Наприкінці лютого Мацегора заявив що Куп'янськ переходить під контроль російських військових. У червні він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації.

Після звільнення Куп'янська ЗСУ колаборант втік до Росії.

Нагадаємо, 13 червня у Горлівці на Луганщині помер російський пропагандист, оператор НТВ Валерій Кожин, який потрапив під обстріл ЗСУ. Кореспондент Олексій Івлієв втратив руку.