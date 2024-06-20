Вандалка познущалась з могил відомих українських захисників: правоохоронці відреагували

Невідома жінка попсувала на могилах військових пам’ятні таблички, лампадки, квіти та навіть прапор. Тепер вона може опинитись за ґратами на п’ять років.

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Вночі на 20 червня влаштували погроми на могилах загиблих українських воїнів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія "Джуса" Пільщикова та Павла Петриченка. Інцидент прокоментувала пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури була порушена справа про наругу над могилами захисників України. За даними слідства, акт вандалізму на території Аскольдової могили скоїла жінка. Невідома зловмисниця зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки, понівечила український стяг та вирвала квіти.

Правоохоронці розшукують вандалку. За скоєне їй може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

У Головному управлінні Нацполіції у місті Києві підтвердили, що порушили кримінальну справу.

Фото з місця подій Фото: Поліція Києва Фото з місця подій Фото: Поліція Києва

Блогер Ігор Лаченков опублікував у соцмережах додаткові фото жінки, яка потрапила на кадри з камер відеоспостереження.

Кадр, зроблений камерами відеоспостереження Фото: Телеграм-канал "Лачен пише" Кадр, зроблений камерами відеоспостереження Фото: Телеграм-канал "Лачен пише"

Парамедикиня та дівчина "Да Вінчі" Аліна Михайлова підтвердила, що на місце інциденту приїхали правоохоронці та проводять слідчі дії.

"Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах", — додала вона.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили, що 20 червня будуть жорсткіші відключення світла, ніж спочатку передбачалося.

У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями. Серед постраждалих є діти, 13 осіб госпіталізували.