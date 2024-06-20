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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Вандалка познущалась з могил відомих українських захисників: правоохоронці відреагували

Дмитро Коцюбайло, Да Вінчі, Андрій Пільщиков, Джус, Павло Петриченко, Аскольдова могила, могили військових, вандалізм, акт вандалізму
Фото: Київська міська прокуратура | Аліна Михайлова закликала не спішити наводити лад на могилах

Невідома жінка попсувала на могилах військових пам’ятні таблички, лампадки, квіти та навіть прапор. Тепер вона може опинитись за ґратами на п’ять років.

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Вночі на 20 червня влаштували погроми на могилах загиблих українських воїнів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія "Джуса" Пільщикова та Павла Петриченка. Інцидент прокоментувала пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури була порушена справа про наругу над могилами захисників України. За даними слідства, акт вандалізму на території Аскольдової могили скоїла жінка. Невідома зловмисниця зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки, понівечила український стяг та вирвала квіти.

Правоохоронці розшукують вандалку. За скоєне їй може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

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Фото: Київська міська прокуратура
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Фото: Київська міська прокуратура
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Фото: Київська міська прокуратура

У Головному управлінні Нацполіції у місті Києві підтвердили, що порушили кримінальну справу.

Дмитро Коцюбайло, Да Вінчі, Андрій Пільщиков, Джус, Павло Петриченко, Аскольдова могила, могили військових, вандалізм, акт вандалізму Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Поліція Києва
Дмитро Коцюбайло, Да Вінчі, Андрій Пільщиков, Джус, Павло Петриченко, Аскольдова могила, могили військових, вандалізм, акт вандалізму Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Поліція Києва

Блогер Ігор Лаченков опублікував у соцмережах додаткові фото жінки, яка потрапила на кадри з камер відеоспостереження.

Дмитро Коцюбайло, Да Вінчі, Андрій Пільщиков, Джус, Павло Петриченко, Аскольдова могила, могили військових, вандалізм, акт вандалізм Fullscreen
Кадр, зроблений камерами відеоспостереження
Фото: Телеграм-канал "Лачен пише"
Дмитро Коцюбайло, Да Вінчі, Андрій Пільщиков, Джус, Павло Петриченко, Аскольдова могила, могили військових, вандалізм, акт вандалізм Fullscreen
Кадр, зроблений камерами відеоспостереження
Фото: Телеграм-канал "Лачен пише"

Парамедикиня та дівчина "Да Вінчі" Аліна Михайлова підтвердила, що на місце інциденту приїхали правоохоронці та проводять слідчі дії.

"Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах", — додала вона.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили, що 20 червня будуть жорсткіші відключення світла, ніж спочатку передбачалося.

У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями. Серед постраждалих є діти, 13 осіб госпіталізували.