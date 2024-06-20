Вандалка поиздевалась над могилами известных украинских защитников: правоохранители отреагировали
Неизвестная женщина попортила на могилах военных памятные таблички, лампадки, цветы и даже флаг. Теперь она может оказаться за решеткой на пять лет.
Ночью на 20 июня устроили погромы на могилах погибших украинских воинов Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Андрея "Джуса" Пильщикова и Павла Петриченко. Инцидент прокомментировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры было возбуждено дело о надругательстве над могилами защитников Украины. По данным следствия, акт вандализма на территории Аскольдовой могилы совершила женщина. Неизвестная злоумышленница сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки, изуродовала украинский флаг и вырвала цветы.
Правоохранители разыскивают вандалку. За содеянное ей может грозить до пяти лет лишения свободы.
В Главном управлении Нацполиции в городе Киеве подтвердили, что возбудили уголовное дело.
Блогер Игорь Лаченков опубликовал в соцсетях дополнительные фото женщины, которая попала на кадры с камер видеонаблюдения.
Парамедик и девушка "Да Винчи" Алина Михайлова подтвердила, что на место инцидента приехали правоохранители и проводят следственные действия.
"Переставлять, убирать вещи не разрешено пока, поэтому прошу вас не спешить ехать и наводить порядок на могилах", — добавила она.
Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, что 20 июня будут более жесткие отключения света, чем изначально предполагалось.
В Польше попал в ДТП автобус с украинцами. Среди пострадавших есть дети, 13 человек госпитализировали.