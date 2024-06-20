Вандалка поиздевалась над могилами известных украинских защитников: правоохранители отреагировали

Неизвестная женщина попортила на могилах военных памятные таблички, лампадки, цветы и даже флаг. Теперь она может оказаться за решеткой на пять лет.

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Ночью на 20 июня устроили погромы на могилах погибших украинских воинов Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Андрея "Джуса" Пильщикова и Павла Петриченко. Инцидент прокомментировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры было возбуждено дело о надругательстве над могилами защитников Украины. По данным следствия, акт вандализма на территории Аскольдовой могилы совершила женщина. Неизвестная злоумышленница сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки, изуродовала украинский флаг и вырвала цветы.

Правоохранители разыскивают вандалку. За содеянное ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

В Главном управлении Нацполиции в городе Киеве подтвердили, что возбудили уголовное дело.

Фото с места событий Фото: Полиция Киева Фото с места событий Фото: Полиция Киева

Блогер Игорь Лаченков опубликовал в соцсетях дополнительные фото женщины, которая попала на кадры с камер видеонаблюдения.

Кадр, сделанный камерами видеонаблюдения Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише" Кадр, сделанный камерами видеонаблюдения Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише"

Парамедик и девушка "Да Винчи" Алина Михайлова подтвердила, что на место инцидента приехали правоохранители и проводят следственные действия.

"Переставлять, убирать вещи не разрешено пока, поэтому прошу вас не спешить ехать и наводить порядок на могилах", — добавила она.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, что 20 июня будут более жесткие отключения света, чем изначально предполагалось.

В Польше попал в ДТП автобус с украинцами. Среди пострадавших есть дети, 13 человек госпитализировали.