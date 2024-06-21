Понад 500 обстрілів на добу: ЗС РФ посилили атаки на одному з напрямків, деталі (відео)

У районі Купʼянська Харківської області спостерігається збільшення напруги, проте все відбувається на тих самих лініях бойового зіткнення. За словами голови Купʼянської РВА Андрія Канашевича, ситуація щодо просувань ворога не змінилася.

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Збройні сили Російської Федерації постійно штурмують на Купʼянському напрямку Харківської області. Окупанти сконцентрувалися на декількох населених пунктах. Про це повідомив голова Купʼянської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі "Еспресо".

"За останні тижні, місяці у нас ситуація не змінюється. Йдуть постійні штурмові дії ворога, особливо це стосується населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове, ворог там проводить штурмові дії", — сказав Андрій Канашевич.

Він розповів, що штурмові дії бувають різними, іноді їх може бути пʼять на добу, тоді як в інших день доходить і до 20 спроб атаки окупантами. Ба більше, збільшується кількість обстрілів. Раніше їхня кількість доходила до 300-400 на добу, тоді як нині — понад пів тисячі.

За словами Канашевича, спостерігається певне збільшення напруги, але все це відбувається на тих самих лініях бойового зіткнення, тобто позиціях. Зокрема, не змінилася ситуація щодо просування ЗС РФ, вони намагаються, але ЗСУ тримають позиції попри збільшення обстрілів із застосуванням КАБів.

Він зауважив, що росіяни намагаються бити по критичній інфраструктурі та логістичних шляхах. Українці відновлюють все, наскільки це можливо. Проте після цього противник знову атакує ті самі місця. В цілому ситуація без змін, напружена та під обстрілами.

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Нагадаємо, 20 червня офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що окупанти почали перекидати морську піхоту для наступу на Харківщині. За його словами, противник хоче взяти під контроль додаткові території та закріпитися на вже захоплених ділянках.

19 червня військовий аналітик, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак розповів, що окупанти переміщують свої сили на північ Харківщини. За його словами, існує три можливі сценарії, якими скористаються ЗС РФ.