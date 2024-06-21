Более 500 обстрелов в сутки: ВС РФ усилили атаки на одном из направлений, детали (видео)

В районе Купянска Харьковской области наблюдается увеличение напряжения, однако все происходит на тех же линиях боевого столкновения. По словам председателя Купянской РГА Андрея Канашевича, ситуация по продвижениям врага не изменилась.

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Вооруженные силы Российской Федерации постоянно штурмуют на Купянском направлении Харьковской области. Оккупанты сконцентрировались на нескольких населенных пунктах. Об этом сообщил председатель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире "Эспрессо".

"За последние недели, месяцы у нас ситуация не меняется. Идут постоянные штурмовые действия врага, особенно это касается населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестовое, враг там проводит штурмовые действия", — сказал Андрей Канашевич.

Он рассказал, что штурмовые действия бывают разными, иногда их может быть пять в сутки, тогда как в другие день доходит и до 20 попыток атаки оккупантами. Более того, увеличивается количество обстрелов. Раньше их количество доходило до 300-400 в сутки, тогда как сейчас — более полутысячи.

По словам Канашевича, наблюдается определенное увеличение напряжения, но все это происходит на тех же линиях боевого соприкосновения, то есть позициях. В частности, не изменилась ситуация по продвижению ВС РФ, они пытаются, но ВСУ держат позиции, несмотря на увеличение обстрелов с применением КАБов.

Он отметил, что россияне пытаются бить по критической инфраструктуре и логистических путях. Украинцы восстанавливают все, насколько это возможно. Однако после этого противник снова атакует те же места. В целом ситуация без изменений, напряженная и под обстрелами.

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Напомним, 20 июня офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что оккупанты начали перебрасывать морскую пехоту для наступления на Харьковщине. По его словам, противник хочет взять под контроль дополнительные территории и закрепиться на уже захваченных участках.

19 июня военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015) Иван Ступак рассказал, что оккупанты перемещают свои силы на север Харьковщины. По его словам, существует три возможных сценария, которыми воспользуются ВС РФ.