ЗС РФ скинули авіабомбу на житлові будинки в Селидовому: є жертви (фото)

За даними військової адміністрації, о 9:25 російська авіація скинула авіабомбу "УМПБ Д-30СН". Внаслідок удару несумісні із життям травми дістали двоє цивільних.

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Вранці 21 червня російські Збройні сили завдали удару авіабомбою по місту Селидове Донецької області. Про це проінформували у Селидівській міській військовій адміністрації.

Відомо, що атака відбулася о 09:25. Окупанти скерували на Селидове авіабомбу "УМПБ Д-30СН".

"В результаті обстрілу 2 особи загинуло, 3 отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхові, приватні житлові будинки та автомобіль", – зазначили у Селидівській МВА.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив атаку російських військ по Селидовому. За його словами, 2 людини загинули та 3 поранено внаслідок удару по Селидовому. В зоні ураження ЗС РФ опинилася житлова забудова, підкреслив високопосадовець.

Також Філашкін додав, що пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.

"Ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирних жителях Донеччини. В таких умовах найкраще, що можна зробити, — евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я", — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, що 28 травня о 21:30 російські війська атакували приватний сектор Селидового. Загарбники застосували дві авіабомби УМПБ Д-30СН. Один зі снарядів ворога влучив на територію домоволодіння.

Також 14 червня ЗС РФ атакували Селидове Донецької області. Вже після атаки очільник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що через атаку було поранено п’ятеро осіб. Російські окупанти пошкодили 10 багатоповерхівок, три адмінбудівлі й декілька крамниць.