ВС РФ сбросили авиабомбу на жилые дома в Селидово: есть жертвы (фото)

По данным военной администрации, в 9:25 российская авиация сбросила авиабомбу "УМПБ Д-30СН". В результате удара несовместимые с жизнью травмы получили двое гражданских.

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Утром 21 июня российские Вооруженные силы нанесли удар авиабомбой по городу Селидово Донецкой области. Об этом проинформировали в Селидовской городской военной администрации.

Известно, что атака произошла в 09:25. Оккупанты направили на Селидово авиабомбу "УМПБ Д-30СН".

"В результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения. Повреждены многоэтажные, частные жилые дома и автомобиль", — отметили в Селидовской ГОА.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин подтвердил атаку российских войск по Селидовому. По его словам, 2 человека погибли и 3 ранены в результате удара по Селидово. В зоне поражения ВС РФ оказалась жилая застройка, подчеркнул чиновник.

Также Филашкин добавил, что повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль.

"Враг продолжает ежедневно целенаправленно бить по мирным жителям Донетчины. В таких условиях лучшее, что можно сделать, — эвакуироваться и не ставить под угрозу собственную жизнь и здоровье", — подчеркнул глава ОГА.

Напомним, что 28 мая в 21:30 российские войска атаковали частный сектор Селидово. Захватчики применили две авиабомбы УМПБ Д-30СН. Один из снарядов врага попал на территорию домовладения.

Также 14 июня ВС РФ атаковали Селидово Донецкой области. Уже после атаки глава ОВА Вадим Филашкин сообщил, что из-за атаки были ранены пять человек. Российские оккупанты повредили 10 многоэтажек, три админздания и несколько магазинов.