Зруйновано будівлю: з'явилися знімки наслідків удару по нафтобазі в російській Адигеї

На знімках видно, що дрони поцілили у будівлю та пошкодили ангар. Але баки з паливом вцілили.

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Атака українських безпілотників на російську нафтобазу в Адигеї була результативна, але не до кінця. Російська служба "Радіо Свобода" оприлюднила супутникові знімки, які показують наслідки удару і видно, що баки з паливом вцілили.

Нагадаємо атака дронів сталась у ніч на 20 червня. Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України атакували склад паливно-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська", що в селищі Енем у Республіці Адигея.

Саме наслідки ударів по другій нафтобазі були зафіксовані на супутникових знімках. На фотографіях видно, що зруйновано щонайменше одну будівлю та пошкоджено ангар поруч із нею. Самі баки з паливом не постраждали, стверджує видання.

Нафтобаза в Енемі до атаки дронів

Супутникові знімки нафтобази після атаки Фото: Скриншот

Як відомо, у районі нафтобази "Енемська" було зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа.

У самій Адигеї місцеві пабліки із посиланням на представників влади заявили, що українські дрони долетіли до Темрюковського, Єйського та Сіверського районів. Також була пошкоджена будівля автовокзалу у Краснодарі. Зазначається, що перелякані туристи почали виїджати із Адигеї, через що на дорогах виникли затори.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Енемі атакована була нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Південьнафтопродукт". За 8 кілометрів від Енема розташований Афіпський НПЗ, де також чули вибухи.

Цікаво, що пожежу на нафтобазі в Азові Ростовської області, яка почалася в ніч проти 18 червня через удар безпілотника, загасили тільки через три доби. Після атаки у Службі безпеки України розповіли українським ЗМІ, що удар безпілотників по об'єктах в Азові був їхньою спецоперацією.