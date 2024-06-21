Разрушено здание: появились снимки последствий удара по нефтебазе в российской Адыгее
На снимках видно, что дроны попали в здание и повредили ангар. Но баки с топливом попали в цель.
Атака украинских беспилотников на российскую нефтебазу в Адыгее была результативна, но не до конца. Российская служба "Радио Свобода" обнародовала спутниковые снимки, которые показывают последствия удара и видно, что баки с топливом попали.
Напомним атака дронов произошла в ночь на 20 июня. Подразделения Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская", что в поселке Энем в Республике Адыгея.
Именно последствия ударов по второй нефтебазе были зафиксированы на спутниковых снимках. На фотографиях видно, что разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Сами баки с топливом не пострадали, утверждает издание.
Как известно, в районе нефтебазы "Энемская" было зафиксировано по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар.
В самой Адыгее местные паблики со ссылкой на представителей власти заявили, что украинские дроны долетели до Темрюковского, Ейского и Северского районов. Также было повреждено здание автовокзала в Краснодаре. Отмечается, что испуганные туристы начали выезжать из Адыгеи, из-за чего на дорогах возникли пробки.
Напомним, Фокус сообщал, что в Энеме атакована была нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югненефтепродукт". В 8 километрах от Энема расположен Афипский НПЗ, где также слышали взрывы.
Интересно, что пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области, который начался в ночь на 18 июня из-за удара беспилотника, потушили только через трое суток. После атаки в Службе безопасности Украины рассказали украинским СМИ, что удар беспилотников по объектам в Азове был их спецоперацией.