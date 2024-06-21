Разрушено здание: появились снимки последствий удара по нефтебазе в российской Адыгее

На снимках видно, что дроны попали в здание и повредили ангар. Но баки с топливом попали в цель.

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Атака украинских беспилотников на российскую нефтебазу в Адыгее была результативна, но не до конца. Российская служба "Радио Свобода" обнародовала спутниковые снимки, которые показывают последствия удара и видно, что баки с топливом попали.

Напомним атака дронов произошла в ночь на 20 июня. Подразделения Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская", что в поселке Энем в Республике Адыгея.

Именно последствия ударов по второй нефтебазе были зафиксированы на спутниковых снимках. На фотографиях видно, что разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Сами баки с топливом не пострадали, утверждает издание.

Нефтебаза в Энеме до атаки дронов

Спутниковые снимки нефтебазы после атаки Фото: Скриншот

Как известно, в районе нефтебазы "Энемская" было зафиксировано по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар.

В самой Адыгее местные паблики со ссылкой на представителей власти заявили, что украинские дроны долетели до Темрюковского, Ейского и Северского районов. Также было повреждено здание автовокзала в Краснодаре. Отмечается, что испуганные туристы начали выезжать из Адыгеи, из-за чего на дорогах возникли пробки.

Напомним, Фокус сообщал, что в Энеме атакована была нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югненефтепродукт". В 8 километрах от Энема расположен Афипский НПЗ, где также слышали взрывы.

Интересно, что пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области, который начался в ночь на 18 июня из-за удара беспилотника, потушили только через трое суток. После атаки в Службе безопасности Украины рассказали украинским СМИ, что удар беспилотников по объектам в Азове был их спецоперацией.