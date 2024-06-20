Взрывы и большой пожар: в Адыгее и Краснодарском крае РФ сообщили об атаке дронов (видео)

По словам журналистов, в атакованном БПЛА поселке Энем находится нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

Related video

В ночь на 20 июня в России сообщили об атаке БПЛА на поселок Энем в Адыгее, а также на поселок Афипский в Краснодарском крае. О произошедшем написало российское медиа ASTRA со ссылкой на слова местных жителей.

"В Энеме находится нефтебаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". В 8 километрах от Энема — Афипский НПЗ, где также слышали взрывы", — заявили журналисты позже.

Кроме того, были опубликованы кадры с пожаром в Энеме в Адыгее.

Пожар в Адыгее

Атака БПЛА на Краснодарский край: реакция властей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в Telegram написал, что атаке подвергся Славянск-на-Кубани. В результате якобы было разрушено частное домовладение и погибла женщина.

Кроме того, Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что информация о пожаре на Афипском НПЗ якобы не является достоверной, хотя ряд российских СМИ писали об обратном.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Ростовской области не могут потушить уже вторые сутки. Так, украинские беспилотники атаковали нефтеналивные терминалы в России в ночь на 18 июня.

Кроме того, 18 июня россияне жаловались на удары по Севастополю и Керчи. Местные жители сообщили, что ночью слышали звуки полета БПЛА и стрельбу в бухте Севастополя.