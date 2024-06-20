Вибухи і велика пожежа: в Адигеї та Краснодарському краї РФ повідомили про атаку дронів (відео)

За словами журналістів, в атакованому БПЛА селищі Енем розташована нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Південьнафтопродукт".

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У ніч на 20 червня в Росії повідомили про атаку БПЛА на селище Енем в Адигеї, а також на селище Афіпський у Краснодарському краї. Про подію написало російське медіа ASTRA з посиланням на слова місцевих жителів.

"В Енемі розташована нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Південьнафтопродукт". За 8 кілометрів від Енема — Афіпський НПЗ, де також чули вибухи", — заявили журналісти пізніше.

Крім того, було опубліковано кадри з пожежею в Енемі в Адигеї.

Пожежа в Адигеї

Атака БПЛА на Краснодарський край: реакція влади

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у себе в Telegram написав, що атаці піддався Слов'янськ-на-Кубані. У результаті нібито було зруйновано приватне домоволодіння і загинула жінка.

Крім того, Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що інформація про пожежу на Афипському НПЗ нібито не є достовірною, хоча низка російських ЗМІ писали про протилежне.

Раніше повідомлялося, що пожежу на нафтобазі в Ростовській області не можуть загасити вже другу добу. Так, українські безпілотники атакували нафтоналивні термінали в Росії в ніч на 18 червня.

Крім того, 18 червня росіяни скаржилися на удари по Севастополю і Керчі. Місцеві жителі повідомили, що вночі чули звуки польоту БПЛА і стрілянину в бухті Севастополя.