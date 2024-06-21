У Південній Кореї повідомили, від чого залежатимуть обсяги поставок зброї в Україну: подробиці

Після того як Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрілися в Пхеньяні й уклали пакт про взаємну оборону в разі війни, Сеул вирішив переглянути своє рішення щодо поставок зброї в Україну.

Related video

Південна Корея визначатиме обсяги постачань зброї Україні, виходячи з позиції Росії щодо її відносин із Північною Кореєю, заявив у п'ятницю представник президента Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

Радник із національної безпеки Чан Хо Джин заявив у четвер, що Південна Корея розгляне можливість постачань зброї Україні після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали пакт, згідно з яким РФ і КНДР зобов'язуються допомагати один одному в разі війни.

Кім Чен Ин і Путін у Пхеньяні Фото: KCNA

У відповідь Путін попередив, що Південна Корея зробить "велику помилку", якщо вирішить постачати летальну зброю Україні.

"Існують різні варіанти постачання зброї, і наша позиція щодо нещодавніх подій між Росією і Північною Кореєю залежить від того, як Росія підходить до розвитку ситуації в майбутньому", — сказав чиновник у телефонній розмові з інформаційним агентством Yonhap.

Південна Корея постачала Україні тільки нелетальну допомогу, зокрема деяке обладнання та гуманітарну допомогу, від початку повномасштабної війни з РФ, відповідно до політики, яка забороняє постачання летальної зброї країнам, що перебувають у стані війни.

Серед потенційних озброєнь на розгляді — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи ППО, які необхідні Україні, за даними джерел в уряді.

Офіційні особи Сеула зберігають стратегічну двозначність щодо типів озброєнь, розглядаючи це як дипломатичний крок, покликаний використати можливість чинити тиск на Москву, щоб вона утрималася від передачі ключових військових технологій Пхеньяну.

Згідно з дипломатичними джерелами, пізніше того ж дня Південна Корея, як очікується, викличе головного посланника Росії в Сеулі, щоб висловити протест з приводу нового договору, підписаного з Північною Кореєю.

Нагадаємо, після зустрічі Путіна і Кім Чен Ина в Пхеньяні, і після того, як вони підписали пакт, російські журналісти опублікували основні тези виступів Путіна і Ина за підсумками зустрічі, яка відбулася 19 червня.

У чому суть пакту між РФ і КНДР:

взаємна допомога в разі "військової агресії проти однієї зі сторін угоди" — один із пунктів договору;

планують і надалі працювати у військово-технічній сфері;

спільно чинитимуть опір санкційному тиску і "гегемонії Заходу".

Також диктатори обмінялися подарунками. Путін подарував Кім Чен Ину вже другий лімузин і сервіз. А Кім вручив російському президенту гранітний портрет, погруддя і двох собак.