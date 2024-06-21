В Южной Корее сообщили от чего будут зависеть объем поставок оружия в Украину: подробности

После того как Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне и заключили пакт о взаимной обороне в случае войны, Сеул решил пересмотреть свое решение насчет поставок оружия в Украину.

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Южная Корея будет определять объемы поставок оружия Украине, исходя из позиции России в отношении ее отношений с Северной Кореей, заявил в пятницу представитель президента Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Джин заявил в четверг, что Южная Корея рассмотрит возможность поставок оружия Украине после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали пакт, согласно которому РФ и КНДР обязуются помогать друг другу в случае войны.

Ким Чен Ын и Путин в Пхеньяне Фото: KCNA

В ответ Путин предупредил, что Южная Корея совершит "большую ошибку", если решит поставлять летальное оружие Украине.

"Существуют различные варианты поставок оружия, и наша позиция по недавним событиям между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подходит к развитию ситуации в будущем", — сказал чиновник в телефонном разговоре с информационным агентством Yonhap.

Южная Корея поставляла Украине только нелетальную помощь, в том числе некоторое оборудование и гуманитарную помощь с начала полномасштабной войны с РФ, в соответствии с политикой, которая запрещает поставку летального оружия странам, находящимся в состоянии войны.

Среди потенциальных вооружений на рассмотрении — 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы ПВО, которые необходимы Украине, по данным источников в правительстве.

Официальные лица Сеула сохраняют стратегическую двусмысленность в отношении типов вооружений, рассматривая это как дипломатический шаг, призванный использовать возможность оказать давление на Москву, чтобы она воздержалась от передачи ключевых военных технологий Пхеньяну.

Согласно дипломатическим источникам, позже в тот же день Южная Корея, как ожидается, вызовет главного посланника России в Сеуле, чтобы выразить протест по поводу нового договора, подписанного с Северной Кореей.

Напомним, после встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне, и после того, как они подписали пакт, российские журналисты опубликовали основные тезисы выступлений Путина и Ына по итогам встречи, которая состоялась 19 июня.

В чем суть пакта между РФ и КНДР:

взаимная помощь в случае "военной агрессии против одной из сторон соглашения" — один из пунктов договора;

планируют и в дальнейшем работать в военно-технической сфере;

совместно будут сопротивляться санкционному давлению и "гегемонии Запада".

Также диктаторы обменялись подарками. Путин подарил Ким Чен Ыну уже второй лимузин и сервиз. А Ким вручил российскому президенту гранитный портрет, бюст и двух собак.