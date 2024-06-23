В Україні будуть жорсткіші відключення світла, — "Укренерго"

Енергетики попереджали, що світла не буде лише ввечері. Ситуація змінилась на гірше, тож дію графіків подовжили.

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Термін відключень електроенергії 23 червня збільшили. Про це заявила пресслужба НЕК "Укренерго" у соцмережах.

Усі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла з 11:00 до 23:00.

"Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти", — повідомили в "Укренерго".

Об’єкти критичної інфраструктури, які відповідають за життєзабезпечення населення, обмежувати в енергоживленні не будуть.

Раніше в "Укренерго" інформували, що 23 червня вимикатимуть світло лише ввечері — з 19:00 до 23:00. Це пояснювали зниженням споживання у вихідний день.

Графік відключень світла у Києві можна перевірити через сайт Yasno.

Нагадаємо, українців, які використовують генератори під час відключень світла, можуть оштрафувати за перевищення допустимого рівня шуму. Розмір штрафу для громадян може становити від 85 до 255 гривень, а для осадових осіб і суб'єктів господарської діяльності — від 255 до 510 гривень. Водночас слід враховувати, що норми шуму у різних місцях відрізняються.

Заступниця голови Міненерго Світлана Гринчук заявила, що, найімовірніше, взимку на українців також чекають відключення світла. З її слів, енергетики роблять усе, щоб обмеження були якомога непомітнішими.