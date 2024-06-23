В Украине будут более жесткие отключения света, — "Укрэнерго"

Энергетики предупреждали, что света не будет только вечером. Ситуация изменилась к худшему, поэтому действие графиков продлили.

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Срок отключений электроэнергии 23 июня увеличили. Об этом заявила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в соцсетях.

Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света с 11:00 до 23:00.

"Причина — сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты", — сообщили в "Укрэнерго".

Объекты критической инфраструктуры, которые отвечают за жизнеобеспечение населения, ограничивать в энергопитании не будут.

Ранее в "Укрэнерго" информировали, что 23 июня будут выключать свет только вечером — с 19:00 до 23:00. Это объясняли снижением потребления в выходной день.

График отключений света в Киеве можно проверить через сайт Yasno.

Напомним, украинцев, которые используют генераторы во время отключений света, могут оштрафовать за превышение допустимого уровня шума. Размер штрафа для граждан может составлять от 85 до 255 гривен, а для осадочных лиц и субъектов хозяйственной деятельности — от 255 до 510 гривен. При этом следует учитывать, что нормы шума в разных местах отличаются.

Заместительница главы Минэнерго Светлана Гринчук заявила, что, скорее всего, зимой украинцев также ждут отключения света. По ее словам, энергетики делают все, чтобы ограничения были как можно более незаметными.