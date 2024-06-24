США створюють новий полігон для іноземних льотчиків F-35: хто пройде підготовку

Повідомляється, що вже восени цього року ВПС США планують почати першокласну підготовку льотчиків "з нуля", для чого на базу Еббінг прибудуть 36 винищувачів, зокрема 24 F-35 і до 12 машин F-16.

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На північному заході Арканзасу завершується будівництво нової тренувальної бази для пілотів винищувачів F-35, яка готується прийняти стажерів з усього світу вже восени поточного року. Про це повідомляє Defense News.

За даними видання, база Національної гвардії ВПС Еббінг стане останнім американським об'єктом, призначеним для підготовки іноземних льотчиків у рамках глобального проєкту F-35 Joint Strike Fighter. Наразі проєкт налічує понад 3500 винищувачів у 18 країнах.

На базі Еббінг, де планують відкрити 85-у винищувальну групу і 57-у винищувальну ескадрилью 2 липня, проходитимуть навчання пілоти з Італії, Норвегії, Данії та Нідерландів, а також з інших країн.

Зазначається, що ВПС США обрали Еббінг для розміщення іноземної навчальної місії в березні 2023 року. Льотчики F-35 проходитимуть підготовку "з нуля" — зі студентів, які вже мають кваліфікацію пілота винищувача. З цією метою на базу прибудуть 36 винищувачів, зокрема 24 F-35 і до 12 F-16 із сінгапурського навчального підрозділу.

F-35A Lightning II приземляється на авіабазі Еббінг Фото: Defense News

Начальник Командування повітряної освіти та підготовки генерал-лейтенант Брайан Робінсон пообіцяв, що в центрі "буде проводитися першокласна" підготовка.

"Це не буде навчальний центр, як, наприклад, Нелліс, але це буде якісна підготовка для іноземних клієнтів", — зазначив воєначальник.

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Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що в Ізраїлі оголосили про підписання угоди з урядом США на суму 3 млрд доларів на постачання третьої ескадрильї з 25 винищувачів F-35 Joint Strike Fighter. Як зазначив глава Міноборони країни Йоав Галлант, угода має велике значення для двосторонніх відносин США та Ізраїлю на тлі суперечок щодо конфлікту в Газі.