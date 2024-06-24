США создают новый полигон для иностранных летчиков F-35: кто пройдет подготовку

Сообщается, что уже осенью этого года ВВС США планируют начать первоклассную подготовку летчиков "с нуля" для чего на базу Эббинг прибудут 36 истребителей, в том числе 24 F-35 и до 12 машин F-16.

Related video

На северо-западе Арканзаса завершается строительство новой тренировочной базы для пилотов истребителей F-35, которая готовится принять стажеров со всего мира уже осенью текущего года. Об этом сообщает Defense News.

По данным издания, база Национальной гвардии ВВС Эббинг станет последним американским объектом, предназначенным для подготовки иностранных летчиков в рамках глобального проекта F-35 Joint Strike Fighter. На данный момент проект насчитывает более 3500 истребителей в 18 странах.

На базе Эббинг, где планируется открыть 85-ю истребительную группу и 57-ю истребительную эскадрилью 2 июля, будут проходить лбучение пилоты из Италии, Норвегии, Дании и Нидерландов, а также из других стран.

Отмечается, что ВВС США выбрали Эббинг для размещения иностранной учебной миссии в марте 2023 года. Летчики F-35 будут проходить подготовку "с нуля" — из студентов, которые уже имеют квалификацию пилота истребителя. С этой целью на базу прибудут 36 истребителей, в том числе 24 F-35 и до 12 F-16 из сингапурского учебного подразделения.

F-35A Lightning II приземляется на авиабазе Эббинг Фото: Defense News

Начальник Командования воздушного образования и подготовки генерал-лейтенант Брайан Робинсон пообещал, что в центре "будет проводиться первоклассная" подготовка.

"Это не будет учебный центр, как, например, Неллис, но это будет качественная подготовка для иностранных клиентов", — отметил военачальник.

Важно

"Прометей" против "Раптора": насколько опасны российские С-500 для истребителей F-22 и F-35

Напомним, 6 июня стало известно, что в Израиле объявили о подписании сделки с правительством США на сумму 3 млрд долларов на поставку третьей эскадрильи из 25 истребителей F-35 Joint Strike Fighter. Как отметил глава Минобороны страны Йоав Галлант, сделка имеет большое значение для двусторонних отношений США и Израиля на фоне споров по поводу конфликта в Газе.