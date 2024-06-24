Окупанти адаптували китайський "гольфкар" Desertcross під мобільну ППО (фото)

На Desertcross 1000-3 поставили спарені кулемети ПКТ калібром 7,62-мм, щоб вочевидь боротися з українськими дронами.

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Російські окупанти адаптували китайський всюдихід Desertcross 1000-3 під мобільну вогневу групу. Про це повідомляє Defence Blog.

Імпровізована зенітна установка складається зі спарених кулеметів ПКТ, які встановили на борт "всюдиходу" Desertcross 1000-3. Адаптація "гольфмобіля" є свідченням серйозного дефіциту військового транспорту й великі втрати в ЗС РФ.

Desetcross 1000-3 — це повнопривідний квадроцикл з двигуном на 72 кінські сили. Він має 50-літровий паливний бак й має загальну масу 916 кг. Вантажність "гольфкара" становить 300 кг, чого достатньо для двох ПКТ калібром 7,62 мм.

Відомо, що автівки постачає у Росію китайський виробник Desertcross 1000-3. Ворог замовив понад 1500 одиниць таких машин. Наразі російські війська копіюють український досвід й створюють мобільні вогневі групи, щоб протистояти дронам, які все більше застосовують Сили оборони України.

Нагадаємо, 15 березня ЗМІ писали, чому російські війська використовують гольф-кари. Це є кроком відчаю, бо у ЗС РФ бракує бронетехніки.

5 лютого український FPV-дрон знищив російський квадроцикл Desertcross.