Оккупанты адаптировали китайский "гольфкар" Desertcross под мобильную ПВО (фото)

На Desertcross 1000-3 поставили спаренные пулеметы ПКТ калибром 7,62-мм, чтобы очевидно бороться с украинскими дронами.

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Российские оккупанты адаптировали китайский вездеход Desertcross 1000-3 под мобильную огневую группу. Об этом сообщает Defence Blog.

Импровизированная зенитная установка состоит из спаренных пулеметов ПКТ, которые установили на борт "вездехода" Desertcross 1000-3. Адаптация "гольф-мобиля" является свидетельством серьезного дефицита военного транспорта и больших потерь в ВС РФ.

Desetcross 1000-3 — это полноприводный квадроцикл с двигателем на 72 лошадиные силы. Он имеет 50-литровый топливный бак и имеет общую массу 916 кг. Грузоподъемность "гольфкара" составляет 300 кг, чего достаточно для двух ПКТ калибром 7,62 мм.

Известно, что машины поставляет в Россию китайский производитель Desertcross 1000-3. Враг заказал более 1500 единиц таких машин. Сейчас российские войска копируют украинский опыт и создают мобильные огневые группы, чтобы противостоять дронам, которые все больше применяют Силы обороны Украины.

Напомним, 15 марта СМИ писали, почему российские войска используют гольф-кары. Это является шагом отчаяния, потому что у ВС РФ не хватает бронетехники.

5 февраля украинский FPV-дрон уничтожил российский квадроцикл Desertcross.