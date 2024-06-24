ЄС схвалив перший транш у розмірі 1,4 мільярди євро від російських активів на допомогу Україні

Попри досягнення домовленості, Угорщина не відмовилася від блокування виплати 6,6 млрд євро як часткової компенсації за придбану для України зброю.

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Під час засідання країн ЄС 24 червні було схвалено виділення Україні першого траншу військової допомоги у розмірі до 1,4 мільярда євро, які надійдуть з доходів від російських заморожених активів. Про це з посиланням на чотирьох європейських дипломатів пише видання Politico.

Зазначається, що гроші виділять через Фонд допомоги Україні (UAF), хоча до останнього моменту їх блокувала Угорщина.

Водночас в юридичній службі Ради ЄС наголосили, що Будапешт не здатен зупинити ці платежі, тому що він утримався під час голосування на початку цього року за створення Фонду. Причиною, яка надає право на обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, наголосили посадовці Євросоюзу.

Передбачається, що кошти будуть спрямовані не на відшкодування, як це традиційно буває у випадку з UAF, а на безпосередню закупівлю обладнання, зокрема боєприпасів та системи протиповітряної оборони. Близько 25% цієї суми спрямують на закупівлі в української промисловості.

Для оприлюднення своєї думки у країн був час до 11 години ранку, і жодна з них не висловилася проти, свідчить внутрішнє повідомлення Ради, з яким ознайомилися журналісти Politico. Для прийняття рішення не потрібна одностайність, а це означає, що Угорщина не могла його заблокувати.

Водночас попри сьогоднішню домовленість Угорщина продовжує блокування виплати 6,6 млрд євро часткової компенсації за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт "розлючений" тим, що сталося сьогодні. Остаточну суму від заморожених активів, яка піде на купівлю зброї, наразі не озвучують, але дипломати кажуть, що вона коливається між 1,2 млрд євро та 1,4 млрд євро.

Офіційна інформація про це буде оприлюднена після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 24 червня.

2 травня голова НБУ Андрій Пишний заявив, що збитки внаслідок дій російських окупантів в Україні вже склали близько $500 млрд, а заморожені активи РФ не здатні перекрити всі потреби у відновленні.

Також 13 червня стало відомо, що країни "Великої сімки" змогли узгодити виділення допомоги для України в розмірі 50 мільярдів доларів. Для цього будуть використані заморожені активи РФ.