ЕС одобрил первый транш в размере 1,4 миллиарда евро от российских активов на помощь Украине

Несмотря на достижение договоренности, Венгрия не отказалась от блокирования выплаты 6,6 млрд евро в качестве частичной компенсации за приобретенное для Украины оружие.

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Во время заседания стран ЕС 24 июня было одобрено выделение Украине первого транша военной помощи в размере до 1,4 миллиарда евро, которые поступят из доходов от российских замороженных активов. Об этом со ссылкой на четырех европейских дипломатов пишет издание Politico.

Отмечается, что деньги выделят через Фонд помощи Украине (UAF), хотя до последнего момента их блокировала Венгрия.

В то же время в юридической службе Совета ЕС отметили, что Будапешт не способен остановить эти платежи, потому что он воздержался во время голосования в начале этого года за создание Фонда. Причиной, которая дает право на обходной путь, является то, что средства не поступают от налогоплательщиков ЕС, отметили чиновники Евросоюза.

Предполагается, что средства будут направлены не на возмещение, как это традиционно бывает в случае с UAF, а на непосредственную закупку оборудования, в частности боеприпасов и системы противовоздушной обороны. Около 25% этой суммы направят на закупки у украинской промышленности.

Для обнародования своего мнения у стран было время до 11 часов утра, и ни одна из них не высказалась против, свидетельствует внутреннее сообщение Совета, с которым ознакомились журналисты Politico. Для принятия решения не требуется единогласие, а это значит, что Венгрия не могла его заблокировать.

В то же время, несмотря на сегодняшнюю договоренность, Венгрия продолжает блокирование выплаты 6,6 млрд евро частичной компенсации за оружие, приобретенное для Украины. По словам одного из дипломатов, Будапешт "разъярен" тем, что произошло сегодня. Окончательную сумму от замороженных активов, которая пойдет на покупку оружия, пока не озвучивают, но дипломаты говорят, что она колеблется между 1,2 млрд евро и 1,4 млрд евро.

Официальная информация об этом будет обнародована после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 24 июня.

2 мая глава НБУ Андрей Пышный заявил, что убытки в результате действий российских оккупантов в Украине уже составили около $500 млрд, а замороженные активы РФ не способны перекрыть все потребности в восстановлении.

Также 13 июня стало известно, что страны "Большой семерки" смогли согласовать выделение помощи для Украины в размере 50 миллиардов долларов. Для этого будут использованы замороженные активы РФ.