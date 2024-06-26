5 млрд євро з фонду UAF: чи зможе Європа замінити США в підтримці України

Аналізуючи ситуацію в Україні, експерти дійшли висновку, що для поліпшення стану справ на фронтах європейські партнери повинні взяти на себе більшу частину відповідальності за військову допомогу Києву.

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Після більш ніж двох років повномасштабного російського вторгнення військова допомога Україні надходить із двох глобальних джерел — США та Європа. Причому європейська допомога надходить із Фонду допомоги Україні (UAF) у межах Європейського фонду миру (EPF). У контексті можливого поліпшення ситуації на фронті ЄС може взяти на себе більшу частину військової допомоги, однак постає питання — чи здатні європейські партнери надати її на тлі не найкращого стану європейського оборонного сектору. Про це йдеться в матеріалі Defence Industry Europe від 25 червня.

Фонд UAF

Фонд допомоги Україні дає змогу країнам ЄС фінансувати постачання військової техніки і матеріалів, включно з боєприпасами й паливом, для Збройних сил України. З 2022 року, як зазначає видання, з бюджету EPF було виділено загалом 11,1 млрд євро, а Норвегія додатково надала ще приблизно 22 млн євро.

З урахуванням усіх надходжень з 2022 року загальна вартість обладнання та предметів постачання, поставлених Україні країнами ЄС, склала майже 22 млрд євро. Згідно з інформацією, наданою національною владою, найбільшими донорами були:

Німеччина — 6,6 млрд євро;

Данія — 4,4 млрд євро;

Швеція — 3,9 млрд євро;

Польща — 3,5 м євро;

Нідерланди — 2,8 млрд євро;

Франція — 2,6 млрд євро.

Європейські члени НАТО також відіграють помітну роль. Наприклад, Норвегія виділила майже 2,7 мільярда євро на обладнання та постачання, а Велика Британія витратила приблизно 5,5 мільярда євро і навчила 35 000 українських солдатів. І тільки Туреччина не повідомляє обсяги своєї допомоги.

"Загалом ЄС і європейські члени НАТО несуть відповідальність за майже половину військової допомоги Україні", — зазначили автори публікації.

Завдання у сфері оборони

Тривала війна розвивається на користь Росії, оскільки європейські країни та їхні глобальні партнери не можуть надати Україні достатню кількість військової техніки та предметів постачання. Крім того, політичні розбіжності всередині ЄС, проблеми з фінансуванням і брак довгострокових зобов'язань ускладнюють ситуацію.

Важливо

Військова допомога США змінила ситуацію на фронті в Україні, — Пентагон

Експерти дійшли висновку, що для поліпшення ситуації на фронті європейські партнери повинні взяти на себе більшу частину відповідальності за військову допомогу Україні. Водночас необхідні нестандартні рішення, як-от закупівля артилерійських боєприпасів на світових ринках і постачання сучасних систем озброєнь. Також важливо укласти довгострокові угоди про масштаби та обсяг військової допомоги.

"Хоча ЄС відіграє дедалі важливішу роль у сфері безпеки та оборони... структури Північноатлантичного союзу є основою для стримування Росії, і важливість гарантій безпеки, які він надає, підтверджується нещодавніми рішеннями Фінляндії та Швеції щодо вступу", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, претендент на пост президента США Дональд Трамп критично висловився про масштаби надання підтримки Україні, а також пригрозив зупинити фінансову допомогу.