5 млрд евро из фонда UAF: сможет ли Европа заменить США в поддержке Украины

Анализируя ситуацию в Украине, эксперты пришли к выводу, что для улучшения положения дел на фронтах европейские партнеры должны взять на себя большую часть ответственности за военную помощь Киеву.

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После более чем двух лет полномасштабного российского вторжения военная помощь Украине поступает из двух глобальных источников — США и Европа. Причем европейская помощь поступает из Фонда помощи Украине (UAF) в рамках Европейского фонда мира (EPF). В контексте возможного улучшения ситуации на фронте ЕС может взять на себя большую часть военной помощи, однако возникает вопрос — способны ли европейские партнеры предоставить ее на фоне не лучшего состояния европейского оборонного сектора. Об этом говорится в материале Defence Industry Europe от 25 июня.

Фонд UAF

Фонд помощи Украине позволяет странам ЕС финансировать поставки военной техники и материалов, включая боеприпасы и топливо, для Вооруженных сил Украины. С 2022 года, как отмечает издание, из бюджета EPF было выделено в общей сложности 11,1 млрд евро, а Норвегия дополнительно предоставила еще около 22 млн евро.

С учетом всех поступлений с 2022 года общая стоимость оборудования и предметов снабжения, поставленных Украине странами ЕС, составила около 22 млрд евро. Согласно информации, предоставленной национальными властями, крупнейшими донорами были:

Германия — 6,6 млрд евро;

Дания — 4,4 млрд евро;

Швеция — 3,9 млрд евро;

Польша — 3,5 м евро;

Нидерланды — 2,8 млрд евро;

Франция — 2,6 млрд евро.

Европейские члены НАТО также играют заметную роль. Например, Норвегия выделила около 2,7 миллиарда евро на оборудование и поставки, а Великобритания потратила около 5,5 миллиарда евро и обучила 35 000 украинских солдат. И только Турция не сообщает объемы своей помощи.

"В целом ЕС и европейские члены НАТО несут ответственность за почти половину военной помощи Украине", — отметили авторы публикации.

Задачи в сфере обороны

Затянувшаяся война развивается в пользу России, поскольку европейские страны и их глобальные партнеры не могут предоставить Украине достаточное количество военной техники и предметов снабжения. Кроме того, политические разногласия внутри ЕС, проблемы с финансированием и нехватка долгосрочных обязательств усложняют ситуацию.

Важно

Военная помощь США изменила ситуацию на фронте в Украине, — Пентагон

Эксперты пришли к выводу, что для улучшения ситуации на фронте европейские партнеры должны взять на себя большую часть ответственности за военную помощь Украине. При этом необходимы нестандартные решения, такие как закупка артиллерийских боеприпасов на мировых рынках и поставка современных систем вооружений. Также важно заключить долгосрочные соглашения о масштабах и объеме военной помощи.

"Хотя ЕС играет все более важную роль в сфере безопасности и обороны… структуры Североатлантического союза являются основой для сдерживания России, и важность гарантий безопасности, которые он предоставляет, подтверждается недавними решениями Финляндии и Швеции о вступлении", — подытожили аналитики.

Напомним, претендент на пост президента США Дональд Трамп критически высказался о масштабах оказания поддержки Украине, а также пригрозил остановить финансовую помощь.