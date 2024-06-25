За словами журналістів, десятки російських банківських установ запрацюють на окупованих частинах України найближчими днями.

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Російський кредитор "Сбербанк" почав відкривати офіси в окупованих частинах чотирьох українських регіонів. Про це повідомляє Sky News.

У п'ятницю представники банку оголосили, що протягом тижня відкриють 46 офісів.

У 2022 році президент РФ Володимир Путін підписав закони про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Росії.

Банки на Донбасі

Банки на Донбасі

За оцінками американських аналітиків із "Центру вивчення війни", у Кремлі заявляють про готовність вести переговори, але водночас проводять інформаційні операції, щоб покласти відповідальність за мирне врегулювання на Захід.

Нагадаємо, що 25 червня німецьке видання Die Welt повідомило, що переговори щодо вступу України до Євросоюзу взагалі не повинні були починатися.

Також повідомлялося, що представники колишнього президента США Дональда Трампа 25 червня представили план припинення війни в Україні. За даними Reuters, під час мирних переговорів має бути встановлено припинення вогню на основі переважної лінії фронту. Передбачається, що Київ зможе розраховувати на військову допомогу США, тільки якщо почне мирні переговори з Кремлем.